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Tây Ninh:

Báo Tiền Phong đoạt giải Nhì Giải báo chí Nguyễn An Ninh

Hữu Huy

TPO - Loạt bài 4 kỳ: "4 ông xứ Quảng" và mối duyên với dòng sông Vàm Cỏ của báo Tiền Phong được trao giải Nhì Giải báo chí Nguyễn An Ninh tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Ngày 16/6, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và trao Giải Báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026.

Đây là mùa giải báo chí đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả, nhóm tác giả cùng các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026 có 166 tác phẩm đủ điều kiện tham gia xét giải ở các loại hình báo chí. Qua quá trình chấm chọn khách quan, công tâm và nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trao giải nhì thể loại báo in - Giải báo chí Nguyễn An Ninh năm 2026 cho tác giả Vũ Trọng Thịnh, Báo Tiền Phong. Ảnh: Hữu Huy

Cụ thể, loại hình truyền hình có 11 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Loại hình báo in có 9 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Loại hình báo điện tử có 10 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Đối với loại hình phát thanh, Ban Tổ chức trao 6 giải, gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Loại hình ảnh báo chí có 4 giải, gồm 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Trong đó báo Tiền Phong với loạt bài 4 kỳ: "4 ông xứ Quảng" và mối duyên với dòng sông Vàm Cỏ của tác giả Vũ Trọng Thịnh đoạt giải nhì ở thể loại báo in.

Tác phẩm “Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu ở nơi phên dậu Tổ quốc” của tác giả Nguyễn Hữu Huy, đoạt giải khuyến khích ở thể loại báo điện tử.

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Tác giả Nguyễn Hữu Huy (ngoài cùng bên phải) nhận giải khuyến khích ở thể loại báo điện tử với tác phẩm “Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu ở nơi phên dậu Tổ quốc”. Ảnh: Trọng Thịnh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, Trưởng Ban Tổ chức giải - đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay đã thể hiện rõ sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức thể hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hương, các tác phẩm báo chí không còn dừng lại ở việc phản ánh sự kiện đơn thuần mà đã được đầu tư công phu, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả các công nghệ truyền thông hiện đại. Dấu ấn chuyển đổi số thể hiện rõ trên các sản phẩm báo điện tử, truyền hình và các tác phẩm đa phương tiện, góp phần nâng cao sức lan tỏa và hiệu quả tuyên truyền.

“Qua các tác phẩm dự thi có thể thấy báo chí Tây Ninh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, là tiếng nói phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp cho những nội dung được xã hội quan tâm”, bà Hương nhấn mạnh.

Đánh giá về Giải Báo chí Nguyễn An Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh đây là giải thưởng báo chí cao quý của tỉnh, mang tên nhà báo, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh - người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Qua thời gian tổ chức, giải đã trở thành diễn đàn hội tụ tâm huyết, trách nhiệm và sự sáng tạo của đội ngũ những người làm báo; đồng thời là nơi phát hiện, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc viết về quê hương, đất nước và con người Tây Ninh.

“Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay thu hút hơn 160 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. Các tác phẩm phản ánh khá toàn diện những thành tựu nổi bật của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có tính phát hiện, phản biện và sức lan tỏa cao, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Tây Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế”- ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo, các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo giải thưởng; bày tỏ mong muốn báo chí Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Hữu Huy
#Báo Tiền Phong #Giải báo chí Nguyễn An Ninh #Tây Ninh #báo chí 2026 #tin tức #truyền thông

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