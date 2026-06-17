Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cảnh sát giải cứu ba người mắc kẹt trong căn nhà cháy

Phạm Trường

TPO - Căn nhà bốn tầng ở Thanh Hóa bốc cháy lúc rạng sáng khiến ba người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng phải cắt phá cửa để tiếp cận, giải cứu người gặp nạn.

Khoảng 4h35 ngày 17/6, căn nhà bốn tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, trong nhà có hai người lớn và một trẻ em bị mắc kẹt.

111.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa, đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tại hiện trường, ngôi nhà có kết cấu bốn tầng, tầng một sử dụng cửa cuốn, các tầng hai, ba, bốn là ban công. Lực lượng chức năng phải nhanh chóng triển khai hai mũi cứu nạn.

Một mũi sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua ban công, trấn an tâm lý, hướng dẫn thoát nạn. Mũi còn lại sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tầng một để tiếp cận hiện trường, khống chế, dập tắt đám cháy.

z7944696937092-e2b4a923779d4a4209b3100304aa06bd.jpg
Cảnh sát phải cắt cửa cuốn để giải cứu nạn nhân.

Chỉ sau ít phút, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận, giải cứu thành công các nạn nhân, đưa xuống khu vực an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Hiện, vụ việc đang được công an sở tại điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Clip: Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Phạm Trường
#cháy nhà #cứu hộ #Thanh Hóa #cảnh sát #cứu nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe