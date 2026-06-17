Cảnh sát giải cứu ba người mắc kẹt trong căn nhà cháy

TPO - Căn nhà bốn tầng ở Thanh Hóa bốc cháy lúc rạng sáng khiến ba người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng phải cắt phá cửa để tiếp cận, giải cứu người gặp nạn.

Khoảng 4h35 ngày 17/6, căn nhà bốn tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra hỏa hoạn. Lúc này, trong nhà có hai người lớn và một trẻ em bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa, đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tại hiện trường, ngôi nhà có kết cấu bốn tầng, tầng một sử dụng cửa cuốn, các tầng hai, ba, bốn là ban công. Lực lượng chức năng phải nhanh chóng triển khai hai mũi cứu nạn.

Một mũi sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua ban công, trấn an tâm lý, hướng dẫn thoát nạn. Mũi còn lại sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tầng một để tiếp cận hiện trường, khống chế, dập tắt đám cháy.

Cảnh sát phải cắt cửa cuốn để giải cứu nạn nhân.

Chỉ sau ít phút, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận, giải cứu thành công các nạn nhân, đưa xuống khu vực an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Hiện, vụ việc đang được công an sở tại điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Clip: Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy.

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