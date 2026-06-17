Nghiên cứu luân chuyển cán bộ mặt trận sang làm tại các cơ quan Nhà nước

TPO - Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu, đề xuất có cơ chế luân chuyển cán bộ mặt trận sang làm tại các cơ quan Nhà nước để rèn luyện, học tập kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của công tác giám sát, phản biện trong tình hình mới.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW (Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội) và Quyết định số 218-QĐ/TW (Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Một hội nghị phản biện xã hội đối với dự án luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: PV.



Báo cáo nhận định, sau 13 năm thực hiện, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội thông qua ban hành, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng quy chế phối hợp với nội dung, phương thức thực hiện cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, các cơ quan nhà nước trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực để thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

“Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện hiệu quả hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhiều kiến nghị sau giám sát, phản biện đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải trình và tổ chức thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội”, báo cáo nhận định.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, trong đó, lưu ý, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cùng với đó, phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, quy định pháp luật về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nêu, sẽ đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đáng chú ý, báo cáo cho rằng, cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu công tác; có cơ chế ưu đãi đối với cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm công tác từ các bộ ngành, cơ sở về làm công tác mặt trận.

“Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất có cơ chế luân chuyển cán bộ mặt trận sang làm tại các cơ quan Nhà nước để rèn luyện, học tập kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của công tác giám sát, phản biện trong tình hình mới”, báo cáo nêu.