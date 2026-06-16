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Lửa cháy ngùn ngụt tại nhà liền kề ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Tối 15/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà liền kề nằm trong Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội). Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

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Lửa cháy bên trong ngôi nhà.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày, tại căn nhà liền kề số 20 thuộc Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội).

Theo người dân, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội tại khu vực tầng 4 ngôi nhà. Đây được cho là nơi sử dụng làm văn phòng.

Lực lượng chữa cháy đã huy động xe thang, xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng xác định những người bên trong đã thoát ra ngoài.

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Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.
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Xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Đến 22h22 cùng ngày, bên trong vẫn còn có cháy, và khói bốc lên. Lực lượng chữa cháy tiếp tục khống chế ngọn lửa.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn tại Hà Nội #Chữa cháy khu đô thị Văn Phú #Vụ cháy nhà liền kề #Nguyên nhân vụ cháy chưa rõ #Cứu hộ và phòng cháy chữa cháy

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