Hai người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở ngõ Gốc Đề, Hà Nội

TPO - Sáng 16/6, lực lượng chức năng giải cứu 2 người dân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ Gốc Đề (Tương Mai, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 4h cùng ngày, tại nhà dân ở ngõ 8 Gốc Đề, phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 12 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tới hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại tầng 1 ngôi nhà, bên trong có người mắc kẹt ở tầng cao.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận từ nhà kế bên, phá cửa ban công để đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đến hơn 5h, đám cháy được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.