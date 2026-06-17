Hà Nội cưỡng chế thu hồi nhà công sản trung tâm phố cổ bị chiếm dụng nhiều năm

TPO - UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước tại số 31 Lãn Ông đối với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương.

Ngày 18/6, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước tại số 31 Lãn Ông đối với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương. Việc cưỡng chế được triển khai sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Cơ quan chức năng phường Hoàn Kiếm dán thông báo tại số nhà 31 Lãn Ông.

Nhà chuyên dùng tại số 31 Lãn Ông (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là tài sản công có diện tích 138,2 m² (gồm tầng 1 và tầng 2 mặt phố). Tài sản này trước đây do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mai Anh Phát (nay là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương) thuê của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội theo hợp đồng ký ngày 24/6/2015.

Tuy nhiên, quá trình thuê và sử dụng, doanh nghiệp này đã có nhiều sai phạm về quản lý tài sản công. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê nhà, đất cho Nhà nước theo đúng quy định. Đồng thời, công ty này đã tự ý cơi nới, làm thay đổi hiện trạng tài sản công: Doanh nghiệp đã tự ý trổ cửa tại tầng 2 và tầng áp mái để đi thông sang diện tích hộ dân lân cận.

Mặc dù Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã có văn bản nêu rõ lý do vi phạm và yêu cầu trả lại nhà , đồng thời đã quá thời hạn 30 ngày theo quy định, doanh nghiệp vẫn không khắc phục triệt để vi phạm và không bàn giao lại tài sản.

Căn nhà 2 tầng tại số 31 Lãn Ông là tài sản công thuộc diện bị cưỡng chế thu hồi.

Ngày 14/2/2026, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc cưỡng chế thu hồi diện tích nhà, đất tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở tại số 31 Lãn Ông.

Đến ngày 4/3, UBND phường Hoàn Kiếm ban hành Thông báo số 158 yêu cầu doanh nghiệp phải bàn giao lại nhà chuyên dùng trước ngày 10/3/2026.

Ngày 15/5, UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 192 tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại địa chỉ trên.

Đến nay, dù cơ quan chức năng phường Hoàn Kiếm đã nhiều lần làm việc, tuyên truyền và vận động, doanh nghiệp vẫn không chấp hành việc bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Để bảo đảm hoạt động cưỡng chế, UBND phường Hoàn Kiếm đã xây dựng phương án chi tiết, huy động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách nhằm đảm bảo buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng luật.

Để giải quyết triệt để nguy cơ có thể xảy ra tình huống tụ tập đông người để gây áp lực, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ, UBND phường Hoàn Kiếm đã có văn bản đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội chỉ đạo phòng Chính sách Người có công, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công cùng UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố tích cực tuyên truyền, vận động, quản lý chặt chẽ, không để các đối tượng chính sách bị lợi dụng, lôi kéo tụ tập gây mất an ninh trật tự trong thời gian cưỡng chế.

Đồng thời, lực lượng Công an phường, dân quân tự vệ và các đơn vị chức năng của phường Hoàn Kiếm đã sẵn sàng phương án chốt trực bảo vệ khu vực, hỗ trợ di chuyển tài sản, thiết lập địa điểm trông giữ đồ đạc nếu phía doanh nghiệp không chịu tự di dời. Mọi chi phí liên quan đến công tác cưỡng chế thu hồi và các trách nhiệm pháp lý phát sinh sẽ do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Đại Dương hoàn toàn chịu trách nhiệm...