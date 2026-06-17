Xét xử 5 bị cáo trong vụ nam sinh bị đánh tử vong sau hai ngày nhập học

TPO - Ngày 17/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại cơ sở 2 Trung tâm công tác xã hội Hải Hà (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), liên quan đến cái chết của một nam học viên 17 tuổi và vụ cố ý gây thương tích đối với một học viên khác.

Sáng 17/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Duy Công (SN 2010), Nguyễn Hữu Anh Đức (SN 2009), Ngô Trần Hữu Thắng (SN 2009), Phạm Đức Hiền (SN 2009) và Nguyễn Trường Giang (SN 2008) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài các bị cáo, nhiều người thân của bị hại, gia đình các bị cáo cùng những người tham gia tố tụng khác cũng có mặt.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, bốn bị cáo Nguyễn Duy Công, Nguyễn Hữu Anh Đức, Ngô Trần Hữu Thắng và Phạm Đức Hiền bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự do liên quan đến vụ việc dẫn đến hậu quả chết người. Bị cáo Nguyễn Trường Giang bị truy tố theo các điểm a, i, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, ngoài các bị cáo, nhiều người thân của bị hại, gia đình các bị cáo cùng những người tham gia tố tụng khác cũng có mặt.

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2025, em Phạm Hải Nam (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa đến nhập học tại cơ sở 2 của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Trong thời gian từ tối 22/12 đến sáng 23/12/2025, do không chấp hành nội quy và phát sinh mâu thuẫn với một số học viên, Nam đã nhiều lần bị nhân viên và học viên tại trung tâm dùng tay, chân và các vật dụng đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể.

Khoảng 8h30 ngày 23/12/2025, Nam tiếp tục bị đưa vào văn phòng của trung tâm, sau đó được đưa về phòng số 4 và bị yêu cầu viết bản kiểm điểm. Đến khoảng 10h cùng ngày, thấy Nam có biểu hiện bất thường, nhân viên trung tâm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Tuy nhiên, đến 14h55 cùng ngày, Nam tử vong.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong của Phạm Hải Nam là suy hô hấp do các thương tích vùng lưng gây đụng dập, chảy máu nhu mô phổi, phù phổi và chảy máu phế nang.

Ngoài vụ việc trên, cáo trạng còn xác định ngày 19/12/2025, anh Bùi Tiến Mạnh (SN 2003) cũng bị một số nhân viên và học viên tại trung tâm đánh gây thương tích 2%.

Đối với các cá nhân là người thành niên gồm Nguyễn Văn Hải, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Quang Khoa, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Khải, Bùi Thành Trung, cơ quan điều tra đã khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Gia đình bị hại Phạm Hải Nam yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 2,38 tỷ đồng. Đến nay, gia đình bị cáo Nguyễn Duy Công đã bồi thường 100 triệu đồng, các bị cáo còn lại chưa thực hiện bồi thường.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra, TAND tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo trong vụ án gây xôn xao dư luận này.