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Pháp luật

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Lập 'xưởng' pha chế ma túy trong phòng trọ, cặp đôi lĩnh án

Hoài Nam

TPO - Thuê phòng trọ để chung sống như vợ chồng, Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo đã biến nơi ở thành "xưởng" pha chế ma túy rồi bán qua Telegram. Khi đang chuẩn bị mang lô hàng tiếp theo đi ký gửi, cả hai bị công an bắt quả tang.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) mức án tù chung thân, bị cáo Lê Thị Mạo (SN 1999, trú xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh) 15 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2025, Dũng và Mạo thuê một phòng trọ tại phường Thành Sen để chung sống như vợ chồng. Thông qua ứng dụng Telegram, Dũng chi hơn 24,3 triệu đồng mua 18 chai dung dịch chứa chất ma túy từ một tài khoản có tên "Queen". Sau đó, Dũng tiếp tục mua 10kg sợi thực vật khô từ tài khoản "Thuốc lá sợi (TD Vị)" và mang về phòng trọ cất giấu.

Tại đây, Dũng trực tiếp tẩm dung dịch chứa chất ma túy vào sợi thực vật khô để tạo thành ma túy dạng Tobacco nhằm bán kiếm lời.

Đến cuối tháng 10/2025, Dũng lôi kéo Mạo tham gia cùng điều hành hai tài khoản Telegram mang tên "TBC" và "Cáo Nhi". Mạo có nhiệm vụ chốt đơn với giá 100.000 đồng/gói, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân, đóng gói hàng và ghi thông tin người nhận lên các thùng carton.

Chiều 19/11/2025, sau khi gửi trót lọt đợt hàng đầu tiên gồm 6 gói ma túy cho một tài khoản có tên "Mr.Wang" tại khu vực trước Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, hai đối tượng tiếp tục mang 3 gói ma túy khác đi ký gửi tại ngã ba Khe Giao.

Khi vừa bước ra khỏi dãy phòng trọ, cả hai bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Thành Sen bắt quả tang.

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Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh Anh Bắc)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 11 chai nhựa chứa dung dịch, 4,102 gam ma túy thể rắn và 7,9kg sợi thực vật khô màu nâu. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định tổng khối lượng tinh chất ma túy MDMB-4en-PINACA thu giữ trong vụ án là 232,501 gam.

Tại phiên tòa diễn ra hôm qua (16/6), các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Anh Dũng mức án tù chung thân và Lê Thị Mạo 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Lập 'xưởng' pha chế ma túy Tobacco trong phòng trọ #cặp đôi lĩnh án #ma tuý #pha chế ma tuý tại phòng trọ #Tobacco #Telegram

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