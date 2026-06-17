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Pháp luật

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Hà Nội: Điều tra vụ cháy kiot trong chợ Mỹ Đình

Thanh Hà

TPO - Đêm 16/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kiot trong chợ Mỹ Đình (Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng được lực lượng chức năng dập tắt, ngăn chặn cháy lan.

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Lực lượng chữa cháy dập lửa bên trong kiot.

Khoảng 23h35 cùng ngày, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng PCCC cơ sở, đã kịp thời phát hiện xảy ra cháy tại 1 kiot trong chợ Mỹ Đình, tổ chức triển khai chữa cháy ban đầu và gọi điện báo cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 và 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ sau khoảng 3 phút từ khi nhận tin, lực lượng thường trực tại địa điểm trực số 2 thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 đã tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy.

Đám cháy xảy ra tại 1 kiot bán đồ ăn uống, kết cấu tường gạch, mái tôn, có khả năng cháy lan sang các kiot lân cận.

Do thời điểm xảy ra cháy, kiot đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy có khả năng phát triển nhanh và sinh ra nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác tiếp cận bên trong để chữa cháy.

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Tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 23h51 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan ra khu vực xung quanh, qua đó bảo vệ được hơn 4.000m2 chợ với hàng trăm kiot của các hộ tiểu thương.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Thanh Hà
#Phòng cháy chữa cháy chợ Mỹ Đình #Hỏa hoạn tại kiot bán đồ ăn uống #Ứng phó khẩn cấp cháy chợ Hà Nội #Hợp tác lực lượng cứu hỏa và cơ sở #Bảo vệ tài sản và an toàn cộng đồng

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