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Pháp luật

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Phát hiện nam công nhân tử vong bất thường trong xưởng in ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Một nam công nhân 48 tuổi được phát hiện đã tử vong bên trong xưởng in trên đường Bình Long (phường Phú Thạnh, TPHCM) vào chiều 16/6. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, trong đó bước đầu nghi nạn nhân bị điện giật.

Công an phường Phú Thạnh (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam công nhân tử vong tại xưởng in trên đường Bình Long.

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Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông T.T.K. (48 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào cuối giờ chiều ngày 16/6, các công nhân đang làm việc tại xưởng in đã phát hiện ông K. nằm bất động bên trong khu vực sản xuất. Khi lại gần kiểm tra, mọi người xác định nạn nhân đã tử vong và hiện trường có dấu hiệu nghi liên quan đến điện giật trong quá trình làm việc nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thạnh cùng lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
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