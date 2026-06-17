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Pháp luật

Truy nã đối tượng thu tiền bảo kê tiếp viên karaoke, quán nhậu

Nhật Huy

TPO - Theo điều tra, Trần Lê Linh cùng đồng phạm đã ép nhiều tiếp viên tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn xã Óc Eo, tỉnh An Giang đóng tiền 'bảo kê' trong thời gian dài.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Trần Lê Linh (SN 1997, ngụ xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 2/2025, Linh cùng một số đối tượng trong nhóm thường xuyên đến các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn xã Óc Eo gặp chủ quán, nhân viên phục vụ và tiếp viên để thu "tiền bảo kê".

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Quyết định truy nã Trần Lê Linh.

Nhóm này yêu cầu mỗi tiếp viên phải nộp 10.000 đồng cho mỗi bàn khách. Nếu không nộp sẽ bị đánh đập, gây khó khăn, không cho tiếp tục làm việc tại địa phương. Lo sợ bị trả thù, nhiều tiếp viên buộc phải chấp nhận đóng tiền. Nhóm của Linh thu tiền theo tuần và dùng chia nhau tiêu xài.

Đến khoảng tháng 10/2025, nhóm này chuyển sang thu cố định 300.000 đồng/tuần/tiếp viên.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Linh đã cưỡng đoạt hơn 66 triệu đồng của 11 tiếp viên.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 6/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Lê Linh và 4 bị can khác cùng nhóm, về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, Linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 16/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trần Lê Linh.

Nhật Huy
#An Giang #truy nã #cưỡng đoạt tài sản #thu tiền bảo kê #quán karaoke

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