Công cụ AI của tỷ phú Elon Musk giúp Mỹ tấn công 2.000 mục tiêu trong chiến dịch ở Iran

TPO - Công cụ trí tuệ nhân tạo Grok của tỷ phú Elon Musk đã trở thành một phần không thể thiếu trong quân đội Mỹ, và gần đây nhất đã góp phần vào việc cho phép lực lượng Mỹ triển khai hơn 2.000 loại đạn dược nhằm vào 2.000 mục tiêu khác nhau trong chiến dịch ở Iran.

(Ảnh: AP)

Thông tin về công cụ Grok như một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm can thiệp vào một vụ kiện tìm cách hạn chế hoạt động của các trung tâm dữ liệu Colossus thuộc công ty xAI.

xAI, công ty phát triển Grok để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI, đã được sáp nhập vào SpaceX của tỷ phú Elon Musk hồi đầu năm nay. Các trung tâm dữ liệu của công ty cũng trở thành nguồn cung cấp sức mạnh chính cho các công ty AI khác. Google và Anthropic đã ký kết các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la để thuê công suất từ ​​công ty của ông Musk.

xAI hiện đang bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Không khí Sạch bằng việc vận hành hàng chục tuabin đốt khí mà không có giấy phép hoặc biện pháp kiểm soát ô nhiễm thích hợp.

Ông Cameron Stanley, quan chức phụ trách kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo tại Bộ Chiến tranh Mỹ, so sánh năng lực tính toán của xAI với việc sản xuất vũ khí, nói rằng khả năng vận hành các cơ sở dữ liệu quy mô lớn của công ty “đóng vai trò quan trọng đối với tư thế phòng thủ hiện đại của chúng ta, tương đương việc sản xuất đạn dược truyền thống”.

Ông Stanley tiết lộ Grok là một phần quan trọng của Hệ thống Thông minh Maven (MSS) do Palantir phát triển, một nền tảng hỗ trợ “xác định mục tiêu, thu thập thông tin tình báo, sẵn sàng chiến đấu”, cũng như lập kế hoạch và hậu cần quân sự.

Ông Stanley nói: “Các quy trình tiên tiến của MSS đã cho phép lực lượng Mỹ triển khai hơn 2.000 loại đạn dược nhằm vào 2.000 mục tiêu khác nhau trong vòng 96 giờ trong Chiến dịch Epic Fury ở Iran”.

Quan chức phụ trách kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo tại Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết thêm, xAI là một trong ba doanh nghiệp có khả năng duy trì “các hoạt động quan trọng” trên các mạng lưới được phân loại Bí mật và Tuyệt mật. Ông cảnh báo, nếu cơ sở Colossus 2 của xAI bị ngừng hoạt động hoặc mất điện, khả năng của Lầu Năm Góc sẽ bị suy yếu.

Vai trò của công ty này đã thu hút sự chú ý, sau các báo cáo cho rằng việc nhắm mục tiêu được hỗ trợ bởi AI đã góp phần vào cuộc tấn công của Mỹ ở Minab (miền nam Iran) khiến gần 160 học sinh thiệt mạng. Mục tiêu này được cho là đã được chọn dựa trên dữ liệu lỗi thời được xử lý thông qua các hệ thống liên kết với Palantir, tích hợp AI Claude của Anthropic.

Giám đốc điều hành của Anthropic, Dario Amodei, tuần trước cho biết việc sử dụng AI trong cuộc tấn công Minab không nhất thiết vi phạm “giới hạn đỏ” ​​của công ty, nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng là do con người đưa ra.

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