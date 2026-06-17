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Sức khỏe

Đi xe máy bị tre ven đường cứa sâu vào cổ

Hòa Hội

TPO - Mặc dù vết thương vùng cổ trước dài tới 15cm, làm lộ sụn giáp và nằm sát bó mạch cảnh, nhưng nam thanh niên 18 tuổi đã may mắn được cứu.

Ngày 17/6, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho anh Đ.N.H.Đ (18 tuổi, ngụ phường Thới Long, Cần Thơ) bị chấn thương cổ xuyên thấu nghiêm trọng, do khi đi xe máy bị quệt với cây tre ven đường.

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Anh Đ.N.H.Đ bị tre ven đường cứa sâu vùng cổ.

Ngay sau tai nạn, anh Đ. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mất máu nhiều. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận vết thương ở vùng cổ trước của bệnh nhân dài khoảng 15cm, rách sâu làm lộ sụn giáp, sụn nhẫn và nằm sát bó mạch cảnh bên phải (hệ thống mạch máu lớn nuôi não).

Các bác sĩ cho biết, chấn thương cổ xuyên thấu là dạng tổn thương ít gặp nhưng là một trong những cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm nhất. Vùng cổ là nơi tập trung hàng loạt cấu trúc sống còn của cơ thể như thanh quản, khí quản, thực quản và các mạch máu lớn.

Theo các bác sĩ, tai nạn do va chạm vào vật sắc cố định khi xe đang di chuyển tốc độ cao, lực tác động tập trung vào một điểm rất nhỏ, dễ dàng xuyên thủng các lớp mô mềm. Trường hợp của anh Đ. cực kỳ hy hữu và may mắn. Chỉ cần vết thương sâu thêm hoặc lệch hướng một chút nữa, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp do tràn máu đường thở, hoặc tử vong ngay tại chỗ do đứt động mạch cảnh.

Anh Đ. bị vết thương rất lớn và sâu, nhưng không bị khó thở hay khàn tiếng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) sau đó cũng cho thấy cột sống cổ và các cấu trúc sâu quan trọng chưa bị tổn thương nặng.

Ê-kíp cấp cứu đã bắt tay ngay vào phẫu thuật, cầm máu, xử lý vết thương. Tới nay sức khỏe anh Đ. đã ổn định, đang hồi phục tốt.

Hòa Hội
#tai nạn giao thông #chấn thương cổ #cứu hộ #phẫu thuật #TP Cần Thơ #nam thanh niên

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