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Video giao thông

Clip: Xe máy lạng lách, đâm ô tô gây tai nạn liên hoàn

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường QL39A ngày 13/6, xuất phát từ tình huống xe máy luồn lách vượt ẩu đâm trúng ô tô đang dừng.

Lê Tuấn

Trước thời điểm xảy ra va chạm, xe tải vượt ô tô có gắn camera hành trình để lên chạy lên trước. Phía sau xe tải có hai xe máy bám sát để vượt theo, trong đó có một người điều khiển xe máy đeo tai nghe và không đội mũ bảo hiểm.

Khi đang di chuyển, một xe máy chở hai người bất ngờ lách sang để vượt phải nhưng gặp một ô tô đang dừng đỗ. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến người điều khiển không kịp xử lý, dẫn đến đâm trực diện vào phần đuôi xe hơi.

Cú tông mạnh khiến hai người trên xe máy ngã văng xuống mặt đường, một người va vào xe máy thứ hai đi phía sau, làm người điều khiển tiếp tục mất lái và ngã về phía lề đường.

Tài xế ô tô gắn camera hành trình cũng không kịp phanh, tiếp tục va chạm với người và xe máy trong vụ tai nạn đầu tiên.

#tai nạn giao thông #xe máy #lạng lách #va chạm #đâm ô tô #tai nạn liên hoàn #video giao thông

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