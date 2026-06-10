Clip: Xe máy chở cồng kềnh xô ngã cô gái vào đầu ô tô

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội khi một người đàn ông đi xe máy chở hàng cồng kềnh va quệt với phương tiện khác, khiến một cô gái ngã xuống đường ngay trước đầu ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo hai cuộn xốp lớn phía sau xe đã vượt lên từ phía sau xe gắn camera.

Trong quá trình di chuyển, phần cuộn xốp cồng kềnh bất ngờ vướng vào tay lái của một cô gái đang điều khiển xe máy đi cùng chiều bên cạnh. Cú va quệt mạnh khiến nạn nhân mất lái và ngã xuống đường ngay trước đầu một chiếc ô tô đang di chuyển tới.

Dù tài xế ô tô đã lập tức phanh gấp, va chạm vẫn xảy ra do khoảng cách quá gần. Nạn nhân sau đó được hỗ trợ gọi cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh có thể bị phạt từ 600-800 nghìn đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 10-14 triệu đồng, thậm chí có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc tình trạng nạn nhân.