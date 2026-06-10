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Video giao thông

Clip: Nắp capo bật tung che kính lái khi ô tô đang chạy 100 km/h

TPO - Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ khi nắp ca-pô của một chiếc ô tô bất ngờ bật tung trong lúc xe đang lưu thông với tốc độ cao.

Lê Tuấn

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ gần 100 km/h trên làn đường cho phép xe chạy tối đa 120 km/h.

Khi xe đang lưu thông sát bên cạnh một xe tải và đi qua một gờ đường, nắp ca-pô bất ngờ bị bật ngược lên che kín tầm nhìn của tài xế, kính lái bị vỡ.

Tình huống khiến tài xế giật mình nhưng vẫn kịp thời giảm tốc và kiểm soát phương tiện. May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có xe nào bám sát phía sau nên không dẫn đến tai nạn.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, người điều khiển ô tô cần bảo đảm nắp ca-pô, cốp xe và các chốt khóa được đóng kín trước khi khởi hành. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới tình huống mất tầm nhìn đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Hiện nay, một số chủ xe điện có thói quen để hở nắp ca-pô với quan niệm giúp làm mát mô-tơ, bộ điều khiển hoặc hệ thống pin. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen rất nguy hiểm.

Khi xe vận hành ở tốc độ cao, rung động kết hợp với luồng gió lớn có thể khiến nắp ca-pô bị hất tung, che kín toàn bộ kính chắn gió và khiến người lái mất khả năng quan sát, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

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