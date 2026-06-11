Clip: Xe máy đi từ góc khuất, tạt ngang đầu xe bồn

TPO - Người đi xe máy xuất hiện bất ngờ từ góc khuất của xe bồn, sau đó chạy cắt ngang đầu một ô tô khác để sang đường rất nguy hiểm.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ hơn 50 km/h, song song với một xe bồn khi đi chuẩn bị tới một nút giao tại Quảng Trị. Đúng thời điểm này, một xe máy chở hai người bất ngờ lao qua cắt ngang đầu hai ô tô hết sức nguy hiểm.

Do khoảng cách quá gần và phương tiện đang di chuyển ở tốc độ tương đối cao, tài xế cho biết gần như không kịp xử lý tình huống. May mắn là hệ thống phanh khẩn cấp tự động trên xe đã kịp thời can thiệp, giúp tránh được một vụ va chạm nghiêm trọng.

Các chuyên gia giao thông nhận định, dù các công nghệ hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động có thể góp phần hạn chế rủi ro, người tham gia giao thông vẫn cần tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn như không đi song song với xe lớn, giảm tốc và quan sát kỹ khi tới nút giao.