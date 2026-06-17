Joyoung Việt Nam: Khẳng định vị thế bằng sự minh bạch và uy tín thương hiệu

Không chỉ mang đến các sản phẩm gia dụng chất lượng, Joyoung Việt Nam đang từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng bằng sự hiện diện chính thống, minh bạch và bền vững.

Đồng hành cùng những gương mặt truyền cảm hứng để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng

Với Joyoung Việt Nam, hành trình tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng được triển khai thông qua những hoạt động đồng hành cùng các nhân vật có sức ảnh hưởng tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một trong những dấu mốc nổi bật là sự kiện kỷ niệm 31 năm thành lập Joyoung toàn cầu và 1 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam diễn ra vào tháng 8/2025. Sự kiện quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng, trong đó có đại sứ thương hiệu Thu Nhi và đầu bếp Minh Nhật. Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của thương hiệu, chương trình còn trở thành cầu nối giúp người tiêu dùng hiểu hơn về triết lý sản phẩm mà Joyoung theo đuổi: mang đến những giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe gia đình thông qua dinh dưỡng lành mạnh và công nghệ hiện đại.

Thu Nhi là gương mặt đồng hành xuyên suốt cùng thương hiệu trong nhiều chiến dịch tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ công thức nấu ăn và tương tác cùng cộng đồng, Thu Nhi góp phần đưa hình ảnh Joyoung đến gần hơn với các gia đình Việt.

Bên cạnh đó, chiến dịch “Sữa hạt xưa và nay” triển khai vào tháng 12/2025 tiếp tục ghi dấu ấn khi có sự tham gia của ca sĩ Ái Phương. Với hình ảnh dịu dàng và giàu cảm xúc, nữ ca sĩ đã cùng Joyoung kể lại những câu chuyện quen thuộc xoay quanh ly sữa đậu nành tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Cuối tháng 4 vừa qua, Joyoung Việt Nam tiếp tục tổ chức hoạt động giao lưu với sự góp mặt của Ái Phương, tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm mới.

Ca sĩ Ái Phương giao lưu cùng mọi người tại sự kiện trải nghiệm sản phẩm mới của Joyoung Việt Nam

Trước đó, trong tháng 3, Joyoung Việt Nam cũng thu hút sự chú ý khi hợp tác cùng vlogger du lịch Khoai Lang Thang và Hoa hậu Đỗ Hà. Nếu Khoai Lang Thang đại diện cho lối sống giản dị, gần gũi với văn hóa và ẩm thực Việt Nam thì Đỗ Hà lại mang đến hình ảnh của thế hệ trẻ năng động, hiện đại và quan tâm đến sức khỏe. Sự kết hợp đa dạng giữa các nhân vật có tệp khán giả khác nhau cho thấy nỗ lực của Joyoung trong việc tiếp cận người tiêu dùng một cách chân thực, tạo dựng niềm tin thông qua những giá trị tích cực thay vì chỉ tập trung vào quảng bá sản phẩm.

Hệ thống chăm sóc khách hàng minh bạch, chuyên nghiệp củng cố vị thế thương hiệu chính hãng

Song song với các hoạt động xây dựng hình ảnh, Joyoung Việt Nam cũng chú trọng phát triển hệ thống chăm sóc khách hàng bài bản nhằm mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Hiện nay, thương hiệu đã xây dựng hai trung tâm bảo hành chính hãng tại TP.HCM và Hà Nội. Đây là những đầu mối hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ bảo hành, bảo trì và tư vấn sử dụng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của hãng. Việc đầu tư vào hệ thống bảo hành chính hãng cũng thể hiện cam kết lâu dài của Joyoung đối với thị trường Việt Nam.

Không chỉ chăm chút sản phẩm, Joyoung Việt Nam còn đầu tư phát triển dịch vụ hỗ trợ để mang đến sự an tâm cho khách hàng

Bên cạnh đó, Joyoung Việt Nam còn triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng với hotline 1900 299 236, sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, chế độ bảo hành hay các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Đây là một trong những kênh hỗ trợ quan trọng giúp người tiêu dùng dễ dàng kết nối với thương hiệu khi cần thiết.

Không chỉ tập trung vào dịch vụ hậu mãi, Joyoung còn mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm thông qua mạng lưới đối tác bán lẻ uy tín trên toàn quốc như Điện Máy Xanh, Điện Máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim và FPT Shop. Sự hiện diện tại các chuỗi bán lẻ hàng đầu không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng mua sắm mà còn tạo điều kiện để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra quyết định và hỗ trợ bảo hành khi cần thiết.

Từ việc đồng hành cùng những gương mặt truyền cảm hứng cho đến xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, Joyoung Việt Nam đang từng bước khẳng định sự hiện diện chính thống và cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu tạo dựng niềm tin bền vững với người tiêu dùng trong hành trình mang các giải pháp gia dụng thông minh đến nhiều gia đình Việt.