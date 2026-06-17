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Pháp luật

Xét xử lưu động vụ sát hại 3 người trong cùng gia đình ở Tây Ninh

Tiến Anh

TPO - TAND tỉnh Tây Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị can Nguyễn Cao Bằng trong vụ thảm án từng gây rúng động dư luận cả nước khiến 3 người tử vong.

Ngày 17/6, TAND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (SN 1981, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

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Nguyễn Cao Bằng bị truy tố về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 26/6 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, thuộc ấp Nguyễn Rót, xã Hậu Thạnh. Bị can Nguyễn Cao Bằng bị Viện KSND tỉnh Tây Ninh truy tố về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, từng gây rúng động dư luận cả nước khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo TAND tỉnh Tây Ninh, việc tổ chức xét xử lưu động nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp lý của người dân, đồng thời tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

Tại phiên tòa sắp tới, HĐXX sẽ xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra để đưa ra phán quyết theo quy định pháp luật.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 18h ngày 19/5, tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh nên chạy đến kiểm tra.

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Hiện trường vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến nơi, người dân phát hiện bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi) đã tử vong. Anh N.G.B. (22 tuổi, con trai chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí tại hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai lực lượng truy xét và bắt giữ Nguyễn Cao Bằng sau hơn 5 giờ lẩn trốn.

Tiến Anh
#Tây Ninh #xét xử #giết người #Nguyễn Cao Bằng #thảm án

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