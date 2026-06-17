Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

29 xã nào ở TPHCM đủ tiêu chuẩn lên phường?

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM (thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã) đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn thành phố (thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã) đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp UBND 29 xã hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

gen-h-z7694816234291-924ce7a5f1598e559b0f20146d2b254e.jpg
TPHCM hiện có 167 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Quốc Hoàng

Các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn được yêu cầu quan tâm đến các xã không đủ điều kiện thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho xã trong thực hiện nhiệm vụ.

29 xã là đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM, gồm: An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên.

Ngô Tùng
#xã lên phường #TPHCM #đặc khu #đơn vị hành chính đô thị #Ban Thường vụ Thành ủy #quyết định #thống nhất #tiêu chí

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe