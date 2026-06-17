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Pháp luật

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Thua cá độ, cướp xe máy của tài xế công nghệ để trả nợ

Tiến Anh

TPO - Thua cá độ đá gà trên mạng và nợ khoảng 300 triệu đồng, đối tượng liều lĩnh cướp xe máy của tài xế xe ôm công nghệ nhằm mục đích trả nợ.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Minh Duy (29 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) tham gia cá độ đá gà trên không gian mạng từ cuối năm 2025 và liên tục thua cược. Để có tiền gỡ gạc, Duy vay mượn của người thân, bạn bè khoảng 300 triệu đồng nhưng sau đó mất khả năng chi trả.

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Nghi phạm Võ Minh Duy. Ảnh: Công an TPHCM.

Do áp lực nợ nần, Duy rời địa phương, đến thuê trọ tại phường Phú Lợi và làm nhân viên bán nước giải khát. Tuy nhiên, thay vì tìm cách khắc phục khó khăn, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm để lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện kế hoạch, Duy chuẩn bị sẵn một con dao mang theo bên người. Sáng 13/6, sau khi ăn sáng, đối tượng đến khu vực giao nhau giữa đường Huỳnh Văn Lũy và đường Mỹ Phước - Tân Vạn tìm người chở thuê.

Khoảng 7h20 cùng ngày, Duy thuê ông Nguyễn Bá K. (52 tuổi, ngụ Đồng Nai, tài xế xe ôm công nghệ) chở đến khu vực tổ 1, ấp Suối Con, xã Phước Hòa - nơi có nhiều lô cao su, ít người qua lại.

Khi xe di chuyển vào tuyến đường đất đỏ trong lô cao su cách đường nhựa khoảng 500m, Duy bất ngờ rút dao tấn công tài xế nhằm cướp tài sản. Dù nạn nhân chống cự quyết liệt và tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng truy đuổi, tiếp tục ra tay.

Sau khi gây án, Duy cướp chiếc xe máy Honda Future của nạn nhân rồi nhanh chóng rời hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đang được các bác sĩ tích cực theo dõi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng truy xét. Chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm.

Đến khoảng 11h cùng ngày, công an mời Võ Minh Duy về làm việc khi đối tượng này đang dừng xe xử lý vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công an phường Tân Uyên.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ việc đối tượng thua cá độ, nợ nần kéo dài và nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh
#cá độ đá gà #cướp xe máy #xe ôm công nghệ #TPHCM #Võ Minh Duy #đánh bạc #tội phạm

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