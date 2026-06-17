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Pháp luật

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Lời khai của đối tượng tổ chức trường gà quy mô lớn ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Hào đã bàn bạc, thống nhất cùng hai đối tượng khác tổ chức trường gà tại khu vực nương rẫy hoang vắng, ít người ở làng Tong Kek, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Liên quan tới vụ triệt phá trường gà lớn, bắt giữ 31 đối tượng ở xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, đối tượng Phạm Vũ Hào (SN 1984, trú tại thôn An Điền, xã Chư Sê) đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Hào khai nhận, từ đầu tháng 6/2026, đối tượng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Sanh (SN 1977, trú tại làng Tong Kek, xã Ia Ko) và Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980, trú tại làng Hra, xã Ia Ko) đứng ra tổ chức trường gà tại nhà của Sanh, ở làng Tong Kek. Các đối tượng chọn địa điểm này bởi nằm ở khu vực hoang vắng, ít người qua lại. Trường hợp có người lạ vào khu vực, các đối tượng phát hiện báo cho đồng bọn để tẩu tán tang vật, chứng cứ.

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Đối tượng Phạm Vũ Hào.

Các đối tượng đã thu của mỗi người vào xem 150.000 đồng, thu phí của chủ gà để vào sới bạc thi đấu cũng như phí sau mỗi trận đấu để trục lợi. Các đối tượng Hào, Sanh, Vũ đã chia số tiền thu được từ việc tổ chức sới gà.

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Các đối tượng đá gà trong căn nhà nơi vắng vẻ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 11h ngày 13/6, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đột kích vào căn nhà nằm giữa khu vực nương rẫy hoang vắng, ít người ở làng Tong Kek, bắt quả tang 31 đối tượng (độ tuổi từ 19-69, trú nhiều nơi khác nhau trên địa bàn Gia Lai) đang có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Trong các đối tượng trên có Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Hoài Vũ được xác định đứng ra tổ chức trường gà.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà chọi, 8 “tờ phơi cá độ” thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng; 3 ô tô, 27 xe máy, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Trong mỗi ván cược, đối tượng thu của gà thắng 300.000 đồng và 200.000 đồng với gà thua rồi chia nhau số tiền thu lợi bất chính.

Bước đầu, Sanh khai nhận, vừa tổ chức trường gà được 1 tuần, đến tuần thứ 2 thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tiền Lê
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