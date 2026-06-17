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Biên chế công chức sắp được tính lại theo nhiều tiêu chí mới

Luân Dũng

TPO - Biên chế công chức được xây dựng trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng đơn vị. Thẩm quyền giao biên chế công chức cũng có những thay đổi so với trước đây.

Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng biên chế công chức do Bộ Nội vụ xây dựng đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo này, biên chế công chức được xây dựng trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính.

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Biên chế công chức được xây dựng trên vị trí việc làm (Ảnh minh họa)

Các yếu tố tác động đến số lượng công chức bao gồm: Việc cải tiến quy trình, thay đổi phương thức hoạt động, quy chế làm việc; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Ngoài ra, biên chế công chức còn được xây dựng trên thực tế quản lý, sử dụng biên chế được giao cũng như việc ký hợp đồng một số nhiệm vụ của công chức theo quy định.

Dự thảo nêu rõ, với tổ chức hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, việc xác định biên chế cần căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù của địa phương.

Về thẩm quyền, căn cứ vào số biên chế công chức 5 năm, hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định giao biên chế công chức với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch.

Căn cứ biên chế công chức 5 năm, hằng năm được Bộ trưởng Nội vụ giao, người đứng đầu bộ quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với từng cơ quan sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch.

Tại các địa phương, UBND cấp tỉnh lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh cũng trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm trong các ban của HĐND tỉnh, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, các Ban của HĐND xã và tổ chức hành chính thuộc UBND xã. Số lượng biên chế phải nằm trong số biên chế công chức hằng năm được cơ quan có thẩm quyền giao.

Trên cơ sở biên chế công chức 5 năm, hằng năm của cơ quan đại diện được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Ngoại giao ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm của cơ quan đại diện đối với từng bộ trước ngày 1/10.

Hằng năm, người đứng đầu bộ quyết định giao, điều chỉnh biên chế công chức đối với từng cơ quan đại diện thuộc phạm vi quản lý.

Luân Dũng
#biên chế #công chức #dự thảo nghị định #quản lý biên chế #bộ nội vụ #quy định #quản lý nhà nước

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