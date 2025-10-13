Bộ trưởng Nội vụ: Giảm biên chế, cơ cấu lại cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

TPO - “Chúng ta phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh tại họp báo bế mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 13/10.

Cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, trong nhiệm kỳ qua, cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một dấu ấn đặc biệt quan trọng. “Đây là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt, cũng là việc hệ trọng của quốc gia”, Bộ trưởng Nội vụ, nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu ngành Nội vụ, đây không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp để tinh gọn, mà còn là một cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử về tổ chức bộ máy. Cuộc cách mạng không chỉ tổ chức lại thể chế và không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, mà còn kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Như Ý

Chúng ta đã rất thành công trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy. Hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành 3 tháng qua đã cho thấy sự thông suốt, không gián đoạn, đảm bảo liên thông, thống nhất”, Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ.

Khẳng định những khó khăn trong quá trình này không thể tránh khỏi, bởi theo Bộ trưởng, hệ thống hành chính của đất nước đã tồn tại 80 năm nay, giờ tái cấu trúc tổng thể nên “chắc chắn có khó khăn, vướng mắc”. Vì vậy, việc tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp được Đảng bộ Chính phủ coi là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Nội vụ nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên và cũng quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách trên tất cả lĩnh vực để khơi thông nguồn lực. Đi kèm với đó là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, Công chức và tới đây sẽ thông qua dự án Luật Viên chức sửa đổi. “Việc hoàn thiện những dự án luật liên quan sẽ tạo môi trường và hành lang pháp lý tốt nhất để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi”, Bộ trưởng cho hay.

Phân loại đơn vị hành chính để xác định số lượng biên chế

Cũng theo bà Trà, trong thực hiện chủ trương này, yếu tố quyết định vẫn là con người - đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy. “Chúng ta phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng nói.

“Tư lệnh ngành” Nội vụ nói thêm, các đơn vị đang quyết liệt hoàn thiện, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị để làm căn cứ xác định vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế làm việc trong bộ máy.

Nhiệm vụ khác, theo Bộ trưởng là tập trung phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Cùng với đó là tập trung cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, vì mục tiêu của đất nước là kiến tạo phát triển, phục vụ người dân.

Cùng với đó, phải tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, đây là vấn đề căn cốt, bởi một nền hành chính hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phải quan tâm đến vấn đề này, đẩy mạnh ứng dụng Chính phủ số, công dân số, xã hội số, để nâng cao hiệu quả và giảm biên chế…