Tai nạn chết người đặt câu hỏi về 'pháo đài bay' B-52 già cỗi của Không quân Mỹ

TPO - Chiếc máy bay B-52 gặp nạn trong chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ không quân Edwards ở California (Mỹ) chỉ mới cất cánh được một thời gian ngắn, trước khi lao xuống giữa đường băng khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng.

Vào thời điểm gặp sự cố, chiếc máy bay đang tham gia một nhiệm vụ thử nghiệm. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Các quan chức tại căn cứ cho biết, có thể mất sáu tháng để hoàn tất cuộc điều tra.

Theo AP, chiếc máy bay ném bom cất cánh ngay trước buổi trưa, vào một ngày trời quang đãng, hướng về phía tây nam ngược chiều gió. Máy bay lấy đá cất cánh và rơi xuống trên cùng một đường băng dài 4.572 m. Mảnh vỡ nhỏ cho thấy máy bay đã va chạm rất mạnh.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy không có mảnh vỡ lớn nào tại vị trí chiếc B-52 rơi xuống. (Ảnh: AP)

Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố tên của các nạn nhân vụ tai nạn.

Một phụ nữ có tên Lauren Smith nói với Eyewitness News KBAK-CBS và FOX58, rằng chồng bà - Jeromy Smith - nằm trong số các nạn nhân. Ông là kỹ sư thử nghiệm bay cho Bộ Quốc phòng Mỹ và đã hy sinh khi đang làm công việc mình yêu thích, bà cho biết.

“Nỗi đau này thật khủng khiếp, và tôi vẫn đang cố gắng chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra”, bà nói.

Sân bay vẫn đóng cửa vào ngày 16/6. Các đội cứu hộ đang đảm bảo an toàn hiện trường để đội tìm kiếm cứu hộ có thể tiếp cận.

Hình ảnh từ trên không cho thấy hầu như không còn gì sót lại của chiếc máy bay bị rơi. Các quan chức đã xác định rằng không ai có thể sống sót sau khi xem xét đoạn video về vụ tai nạn.

Những người có mặt trên máy bay B-52 bao gồm các nhà thầu chính phủ, nhân viên Boeing và quân nhân.

Khói bốc lên từ hiện trường. (Ảnh: AP)

Căn cứ Edwards là nơi đóng quân của Phi đội Thử nghiệm 412, nơi tiến hành thử nghiệm phát triển tất cả các máy bay, hệ thống vũ khí, phần mềm và linh kiện của Không quân trước khi mua, cũng như trong suốt vòng đời của chúng.

Các chuyên gia an toàn hàng không cho biết, nhận định ban đầu của họ về nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do trục trặc ở hệ thống điều khiển bay hoặc động cơ, nhưng còn quá sớm để kết luận. Và các nhà điều tra sẽ xem xét các yếu tố, bao gồm tuổi đời và việc bảo dưỡng máy bay.

J. Joseph, một đại tá Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, nói rằng ngay cả trên chiếc B-52 với tám động cơ, một trục trặc nhỏ cũng có thể khiến máy bay trở nên khó điều khiển nếu phi công mất khả năng vận hành các động cơ ngoài cùng, và các lực đẩy máy bay bị mất cân bằng. Tuy nhiên, nếu có thời gian, phi công có thể điều chỉnh các cần ga khác để cân bằng lại các lực.

Heather Penney, một cựu phi công chiến đấu F-16 và chuyên gia hàng không, cho biết bà có quen một trong những người thiệt mạng trên chiếc B-52 - điều này càng khẳng định mức độ bi thảm của vụ tai nạn này đối với cộng đồng phi công quân sự, vốn gắn bó chặt chẽ.

Penney cho rằng, rất khó có khả năng lỗi của phi công gây ra vụ tai nạn này, xét đến trình độ đào tạo và kinh nghiệm chuyên môn của các phi công thử nghiệm trên chuyến bay. Tuổi đời của máy bay B-52 cũng làm nảy sinh khả năng máy bay gặp vấn đề về cấu trúc.

“Chiếc B-52 gần đây nhất được giao cho Không quân vào năm 1962. Đó là trước cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, trước khi con người đặt chân lên mặt trăng, trước khi chúng ta có máy tính cá nhân”, bà Penney - thuộc Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell - cho biết. “Đây là những chiếc máy bay cũ. Chúng có cấu trúc chắc chắn, nhưng chúng là máy bay cũ. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng hỏng hóc về cấu trúc”.

Tất cả những nỗ lực hiện đại hóa và nâng cấp máy bay B-52 trong nhiều thập kỷ qua đã kéo dài tuổi thọ của những chiếc máy bay này. Đến một lúc nào đó, những máy bay ném bom này sẽ phải được thay thế, nhưng hiện tại chúng vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với Không quân Mỹ.

B-52, là máy bay ném bom tầm xa được đưa vào phục vụ năm 1955, được thiết kế để mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Nó đã được sử dụng trong các cuộc xung đột có sự tham gia của quân đội Mỹ, mới đây nhất là chiến dịch quân sự ở Iran.

“Phi đội B-52 mà chúng ta đang sở hữu hiện nay là xương sống của lực lượng máy bay ném bom Mỹ. Nó có thể bay xa hơn, mang tải trọng lớn hơn, và bay lâu hơn mà không cần tiếp nhiên liệu”, bà Penney nói. “Không có máy bay ném bom nào khác trong lực lượng của chúng ta có những đặc tính như B-52. Nó là một cỗ máy bền bỉ”.

Cùng với radar mới, phi đội 76 chiếc máy bay B-52 của Mỹ dự kiến ​​sẽ được nâng cấp thêm, bao gồm động cơ mới, khoang phi hành đoàn, hệ thống liên lạc thông thường và hạt nhân, thiết bị điện tử hàng không và vũ khí.

Quân đội Mỹ cho biết, mục tiêu là biến B-52 thành máy bay bổ sung cho máy bay ném bom chiến lược mới nhất của Không quân, B-21 Raider.