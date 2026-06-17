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Pháp luật

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Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trong vụ đổ trộm gần 700 tấn chất thải

Nguyễn Thắng

TPO - Liên quan vụ đổ trộm gần 700 tấn chất thải bê tông ra môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 3 vụ án và 3 bị can, trong đó có giám đốc doanh nghiệp liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện khu vực ven hồ thuộc thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng xuất hiện lượng lớn chất thải bị đổ trái phép. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và xác định đây là cặn bã, phế phẩm phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông.

Kết quả xác minh cho thấy số chất thải trên thuộc 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Hoàng Khang Group, Chi nhánh số 1 - Công ty cổ phần Bê tông VietSing và Công ty cổ phần Bê tông Phú Giang. Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép lên tới gần 700 tấn.

Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Khang Group đổ trái phép 369,89 tấn; Chi nhánh số 1 - Công ty cổ phần Bê tông VietSing đổ 183,07 tấn; Công ty cổ phần Bê tông Phú Giang đổ 141,07 tấn.

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Các đối tượng liên quan vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố các bị can gồm Nguyễn Văn Mậu (SN 1988), quản lý trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Hoàng Khang Group; Lưu Tiến Huy (SN 1983), Phó Giám đốc Chi nhánh số 1 - Công ty cổ phần Bê tông VietSing và Nguyễn Mạnh Dương (SN 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Phú Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thắng
#Vụ đổ trộm chất thải bê tông #Khởi tố doanh nghiệp và cán bộ #Công an tỉnh Bắc Ninh

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