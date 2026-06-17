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Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Hải Phòng từ 17 - 21/6

Phùng Linh

TPO - Hội Báo toàn quốc, Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" sẽ diễn ra tại TP. Hải Phòng từ ngày 19 đến 21/6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trọng tâm của Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 và lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng thành phố Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động quy mô quốc gia.

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Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi thông tin về chuỗi hoạt động trọng điểm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại buổi họp báo, sáng 17/6.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh báo chí cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030. Chuỗi hoạt động không chỉ tôn vinh truyền thống ngành mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên mới.

Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, sự kiện năm nay có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trên cả nước với 87 gian trưng bày. Các gian hàng được chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu TP. Hải Phòng, khu các cấp Hội và khu ngoài trời. Tại đây, Bảo tàng Báo chí Việt Nam cũng tổ chức khu trưng bày chuyên đề ngoài trời dài 150 mét, giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu và bìa báo qua các thời kỳ.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 (ngày 19 - 20/6) quy tụ các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí và chuyên gia truyền thông. Diễn đàn tập trung thảo luận các nhóm chủ đề cốt lõi: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kinh tế báo chí, hợp tác báo chí - doanh nghiệp, truyền thông chính sách và định hướng tiếp cận độc giả. Đáng chú ý, các bài toán về công nghệ và quản trị thời số hóa cũng được trực diện mổ xẻ, bao gồm bản quyền, ứng dụng và kiểm soát AI, quảng bá hình ảnh quốc gia, sắp xếp bộ máy tòa soạn cùng chiến lược tự chủ trong kỷ nguyên số.

Là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX tiếp tục tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc có đóng góp nổi bật cho ngành. Năm nay, Hội đồng quyết định trao giải cho 123 tác phẩm thuộc 13 hạng mục (gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C, 36 giải Khuyến khích), với nội dung phản ánh sinh động các vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh các chương trình chuyên môn, Hội Báo năm nay còn có các hoạt động bên lề gồm: Triển lãm ảnh "Hải Phòng - Những góc nhìn báo chí", hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố và Cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026". Đáng chú ý, đêm chung kết cuộc thi tiếng hát có sự tham gia giao lưu, biểu diễn của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo ba nước Lào, Thái Lan và Campuchia.

Phùng Linh
#Hội Báo toàn quốc #Báo chí Việt Nam #Hải Phòng #Giải Báo chí #Diễn đàn báo chí #Chuyển đổi số #Kỷ niệm 101 năm

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