Dựng lại hiện trường vụ đánh cụ ông rồi cướp tài sản ở Tây Ninh

TPO - Công an Tây Ninh thực nghiệm hiện trường vụ cướp tại Cầu Voi, làm rõ hành vi tàn ác của nghi phạm Dương Công Nhạc.

Sáng 17/6, Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh) cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đưa nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, Vĩnh Long) đến khu vực Cầu Voi (ấp 5, xã Thủ Thừa) để thực nghiệm hiện trường, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Camera ghi cảnh thanh niên đánh ông lão bán vé số đến bất động rồi cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 16/6, nghi phạm Dương Công Nhạc được dẫn giải đến từng vị trí liên quan ở hiện trường để tái hiện lại diễn biến vụ việc theo lời khai.

Trong quá trình thực nghiệm, nghi phạm tái hiện hành vi tiếp cận ông Nguyễn Văn Hòa, sau đó thực hiện các động tác tấn công vào vùng đầu nạn nhân khi người này đang ngủ ở vỉa hè.

Khi nạn nhân nằm bất động, đối tượng mô phỏng việc lục tìm và chiếm đoạt tài sản trước khi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ quá trình thực nghiệm được lực lượng chức năng giám sát, ghi nhận và đối chiếu với hồ sơ điều tra nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án.

Sau khoảng 1 giờ thực nghiệm, lực lượng chức năng hoàn tất việc dựng lại hiện trường và đưa nghi phạm rời khỏi khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa) với nhiều vết thương trên đầu, mặt sau vụ bị tấn công, cướp tài sản. Ảnh: CTV

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa) là người có hoàn cảnh khó khăn, sống lang thang và mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, làm thuê tự do. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Hòa đang nằm nghỉ bên lề đường sau một ngày kiếm sống thì bất ngờ bị tấn công, gây thương tích vùng đầu và bị chiếm đoạt tài sản.

Ông Hòa may mắn được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Do vết thương không quá nặng và hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân không trình báo cơ quan công an ngay sau đó.

Vụ việc được phát hiện qua thông tin trên mạng xã hội. Sau đó, công an trích xuất camera an ninh, thu giữ vật chứng nghi là hung khí gây án và khoanh vùng đối tượng.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm trước thời điểm bị bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Dương Công Nhạc. Đến chiều 16/6, công an đã bắt giữ đối tượng tại một nhà trọ ở xã Kim Sơn (tỉnh Đồng Tháp), thu giữ phương tiện liên quan.

Công an bắt giữ Dương Công Nhạc tại một nhà trọ ở tỉnh Đồng Tháp

Làm việc với cơ quan điều tra, Nhạc thừa nhận hành vi tấn công ông Hòa và chiếm đoạt khoảng 1 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.