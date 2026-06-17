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'Nữ quái' chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng bằng chiêu lừa góp vốn mua bia giá ưu đãi

Hoài Văn

TPO - Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một phụ nữ quê Nghệ An để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc dựng lên câu chuyện có thể mua bia giá ưu đãi từ nhà máy để kêu gọi góp vốn, qua đó chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Ngày 17/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hương (SN 1977, trú xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Phạm Thị Hương bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh CA

Theo kết quả điều tra, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, Hương đã đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với một người tên Vinh đang làm việc tại Nhà máy bia Heineken, có khả năng đứng ra góp vốn để mua bia với giá ưu đãi, sau đó bán lại kiếm lời.

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, từ ngày 12/5 đến 25/5/2021, bà Trần Thị Ngọc Y. (SN 1965, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đã 6 lần giao cho Hương tổng số tiền 3,63 tỷ đồng để tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện việc góp vốn như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân. Việc này khiến đối tượng mất khả năng hoàn trả cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 26/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#lừa đảo #Đà Nẵng #góp vốn #bia #Phạm Thị Hương #chiếm đoạt

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