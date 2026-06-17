Ngôi sao gốc Việt ở World Cup 2026 chưa từng vướng tin hẹn hò

TPO - Ngôi sao trẻ gốc Việt Ibrahim Maza đang gây chú ý khi khoác áo đội tuyển Algeria ở World Cup 2026. Bên cạnh sự nghiệp triển vọng, đời sống tình cảm bí ẩn của Ibrahim Maza luôn khiến công chúng tò mò.

World Cup 2026 đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng, trong đó có ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza. Tiền vệ sinh năm 2005 đang khoác áo đội tuyển Algeria không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi câu chuyện nguồn gốc gia đình độc đáo khi mang trong mình dòng máu Việt Nam từ mẹ.

Trong khi phong độ thi đấu và tương lai sự nghiệp liên tục trở thành chủ đề trên các mặt báo, đời sống tình cảm của Ibrahim Maza lại là vùng bí ẩn mà công chúng luôn cảm thấy tò mò.

Chưa từng vướng tin hẹn hò

Ibrahim Maza đang là ngôi sao gốc Việt gây chú ý khi khoác áo đội tuyển Algeria ở World Cup 2026.

Kể từ khi bắt đầu được truyền thông Đức và Algeria quan tâm, Ibrahim Maza gần như chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Điều này trái ngược với nhiều cầu thủ trẻ cùng trang lứa, những người thường trở thành tâm điểm của các câu chuyện tình yêu từ rất sớm.

Được đào tạo trong hệ thống bóng đá Đức vốn đề cao tính chuyên nghiệp, cầu thủ gốc Việt ưu tiên tuyệt đối cho việc phát triển chuyên môn thay vì xây dựng hình ảnh người nổi tiếng ngoài sân cỏ.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Maza đã chuyển mình từ tài năng trẻ của bóng đá Đức thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Algeria. Những quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp, từ việc lựa chọn màu áo đội tuyển quốc gia cho đến các bước tiến ở cấp câu lạc bộ đều đòi hỏi sự tập trung rất lớn.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng Maza đang đi theo mô hình phát triển tương tự một số ngôi sao hàng đầu châu Âu, những người lựa chọn xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc trước khi công khai đời sống cá nhân.

World Cup 2026 cũng là sân khấu lớn nhất mà cầu thủ sinh năm 2005 từng góp mặt. Với một cầu thủ trẻ đang đứng trước cơ hội thay đổi hoàn toàn vị thế trong làng bóng đá thế giới, việc hạn chế xuất hiện trong các câu chuyện ngoài chuyên môn được đánh giá là lựa chọn đúng đắn.

Sức hút từ sự bí ẩn

Ngôi sao gốc Việt kín tiếng chuyện tình cảm, tập trung cho sự nghiệp.

Chính sự kín tiếng lại trở thành yếu tố giúp Ibrahim Maza nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Người hâm mộ biết khá nhiều về hành trình bóng đá, về nguồn gốc Việt Nam - Algeria - Đức của Maza, nhưng gần như không biết gì về chuyện tình cảm của anh.

Trong bối cảnh người nổi tiếng thường xuyên chia sẻ mọi khía cạnh cuộc sống lên mạng xã hội, một nhân vật giữ được sự riêng tư gần như tuyệt đối luôn tạo nên sức hút đặc biệt. Chính khoảng trống thông tin ấy đã khiến các diễn đàn bóng đá liên tục xuất hiện những cuộc thảo luận xoay quanh đời sống riêng tư của tiền vệ trẻ.

Ở tuổi 21, khi nhiều tài năng trẻ vẫn đang tìm cách cân bằng giữa danh tiếng và cuộc sống riêng, Maza lại cho thấy hình ảnh của một cầu thủ tập trung gần như hoàn toàn vào sự nghiệp bóng đá.

Tại World Cup 2026, truyền thông quốc tế đang dồn sự chú ý vào Ibrahim Maza. Ngoài tài năng bóng đá gần như thiên bẩm, tiền vệ trẻ thuộc biên chế CLB Bayer Leverkusen này vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhắm đến cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

Sinh năm 2005 tại thủ đô Berlin - Đức, Ibrahim Maza lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, với cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Cơ duyên đến với bóng đá của Maza bắt đầu từ rất sớm tại một đội bóng địa phương mang tên Reinickendorf Füchse. Tài năng của anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của câu lạc bộ bóng đá Hertha Berlin. Năm 11 tuổi, Maza chính thức gia nhập học viện của câu lạc bộ này và bắt đầu hành trình chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn đến với Maza vào cuối mùa giải 2022/23, khi anh chính thức bước ra ánh sáng rực rỡ của Bundesliga. Mặc dù có giai đoạn phải đối mặt với chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Maza đã trở lại mạnh mẽ trong mùa giải 2024/2025.

Năm 2024, Maza đưa ra quyết định bước ngoặt khi cống hiến cho đội tuyển quốc gia Algeria - quê hương của cha mình. Dù phải cạnh tranh danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với hàng loạt siêu sao đồng lứa như Lamine Yamal, Pau Cubarsi hay Desire Doue nhưng Ibrahim Maza được FIFA và không ít người hâm mộ Việt Nam gửi gắm hy vọng, hứa hẹn làm nên chuyện tại World Cup 2026.

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