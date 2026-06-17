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Messi nói gì khi lập hat-trick và khóc ngay trận ra quân World Cup 2026?

Hương Ly

TPO - Messi khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Algeria ở trận ra quân World Cup 2026. Anh tiết lộ đó là giọt nước mắt vì một sự cố bên ngoài sân cỏ.

"Những giọt nước mắt đó không liên quan đến bóng đá. Tôi đã trải qua những ngày khó khăn và phức tạp", Messi chia sẻ sau trận. Thủ quân Argentina từ chối chia sẻ cụ thể anh đã gặp biến cố gì trong cuộc sống.

"Tôi biết ơn toàn bộ thành viên của tuyển Argentina. Họ giúp đỡ tôi nhiều để được khỏe mạnh", Leo nhắn nhủ.

Về thành tích cân bằng kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose ở World Cup, Messi tiếp tục chia sẻ: "Với tôi, góp mặt ở danh sách này là vinh dự, khi được sánh vai với Klose và nhiều danh thủ đứng ở đó. Sau cùng, thống kê bàn thắng cũng chỉ là những con số không hơn không kém. Như tôi thấy, Ronaldo de Lima là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất và anh ấy không đứng đầu danh sách ghi bàn này".

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Messi xúc động khi ghi bàn mở tỷ số.

Messi khóc khi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina vào lưới Algeria ở phút 17. Anh nhận đường chuyền xuyên tuyến từ Rodrigo De Paul, sau đó dứt điểm trái phá từ ngoài vùng cấm địa. Đường cong hoàn hảo của trái bóng từ đôi chân Messi đã khiến thủ môn Luca Zidane đổ người trong vô vọng.

"Giờ tôi biết nói gì về Leo Messi đây? Bất cứ điều gì tôi thốt ra cũng không đủ để mô tả tầm ảnh hưởng của cậu ấy... Cậu ấy đã liên tục làm những điều phi thường như thế này suốt 20 năm qua rồi", HLV Scaloni của tuyển Argentina khen ngợi.

HLV Scaloni phân tích trận đấu: "Trận ra quân tại một kỳ World Cup luôn luôn phức tạp. Chúng tôi từng vấp ngã ở giải đấu trước (tại Qatar 2022) nên việc có một màn ra mắt thuận lợi và giành chiến thắng ngày hôm nay là điều cực kỳ cần thiết. Chúng tôi biết trước rằng mình sẽ gặp phiền toái. Algeria là tập thể chơi bóng tốt. Argentina phải gian nan để có chiến thắng".

Thuyền trưởng Scaloni cho biết ông muốn giữ chân Messi vì đội trưởng vừa trở lại. Do đó, từ phút 80, ông tung Nico Paz vào sân thế chỗ Messi.

Sau trận thắng Algeria 3-0, Argentina tạm dẫn đầu bảng J World Cup 2026. Nhà ĐKVĐ sẽ có trận đấu then chốt, quyết định ngôi đầu gặp tuyển Áo vào ngày 22/6. Sau đó, thầy trò HLV Scaloni khép lại vòng bảng vào ngày 27/6 bằng cuộc đối đầu Jordan.

Hương Ly
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