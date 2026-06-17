Zinedine Zidane chết lặng khi chứng kiến con trai bị Messi làm khổ

TPO - Ngay ở trận đầu ra sân tại World Cup, Luca Zidane - con trai của Zinedine - gặp ác mộng khi đối đầu với Lionel Messi.

Ánh mắt của Zidane khi thấy con trai vào lưới nhặt bóng lần 2.

Luca Zidane trở thành người làm nền cho trận đấu kinh điển của Messi ở World Cup. Thủ môn 28 tuổi phải vào lưới nhặt bóng 4 lần, đều do Messi lập công và có một tình huống không được công nhận. Bàn thắng mở đầu và kết thúc của Messi là những cú sút trái phá, khiến Luca nỗ lực đổ người trong vô vọng.

Bàn thắng thứ 2 của Messi có một phần lỗi của Luca. Cú sút đầu tiên của Mac Allister đưa bóng đi không mạnh và đến đúng vị trí thủ môn của Algeria đợi sẵn. Con trai Zinedine Zidane bắt không gọn, để bóng bật ra. Messi chớp lấy cơ hội lao vào sút bồi, đưa Argentina nâng tỷ số lên 2-0.

Sau bàn thua thứ 2 của Algeria, ống kính truyền hình lia tới Zinedine. Huyền thoại người Pháp ngồi chết lặng trên khán đài với gương mặt không cảm xúc. Sau đó, Luca phải nhận thêm bàn thua và khép lại trận đấu với những cơn ác mộng liên tiếp mang tên Messi.

Luca có vài tình huống cứu thua cho Algeria khi đương đầu với Lautaro Martinez. Anh đánh bại Messi một lần trong tình huống đối mặt. Nhờ vậy, khi để thủng lưới 3 bàn, Luca vẫn được chấm 6,3 điểm từ nền tảng Sofascore, thay vì mức điểm thảm họa thường thấy của một thủ môn để thủng lưới 3 lần trong trận đấu.

Zinedine Zidane mang 2 dòng máu Algeria và Pháp. Anh chọn khoác áo tuyển Pháp khi lớn lên tại Marseille và ăn tập bóng đá thời trẻ tại đây. Từng có thông tin cho biết HLV Algeria thời bấy giờ (Abdelhamid Kermali) từ chối triệu tập Zidane vì chê anh "quá chậm chạp". Tuy nhiên, chính Zidane sau này đã đính chính rằng anh chọn Pháp đơn giản vì đó là nơi anh lớn lên, và bản thân anh chưa bao giờ nhận được lời mời thi đấu từ Algeria.

Con trai cả Enzo Zidane của Zinedine chọn Pháp nhưng không được triệu tập. Đến Luca, thủ môn trở về quê hương Algeria để được tăng cơ hội dự World Cup.

Sau trận thua Argentina 0-3, cơ hội đi tiếp còn nguyên cho Algeria. Đại diện châu Phi thể hiện không tồi trước nhà đương kim vô địch World Cup. Họ bất lực vì Messi đã chơi một trận xuất thần.