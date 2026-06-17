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Mbappe sắp xô đổ kỷ lục ghi bàn World Cup

Hương Ly

TPO - Kylian Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn World Cup của Miroslav Klose 2 pha lập công.

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Rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội), Mbappe ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Senegal. Ngôi sao sinh năm 1998 lập kỷ lục ghi bàn mới ở tuyển Pháp (58 bàn), vượt qua thành tích trước đó của Olivier Giroud (57 bàn).

Mbappe nâng tổng số bàn thắng ở riêng sân chơi World Cup lên 14. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid giờ chỉ cách kỷ lục của Klose 2 bàn. Phía trước Mbappe còn ít nhất 2 trận đấu để lập kỷ lục ghi bàn mới ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kỷ lục ghi bàn tại World Cup của Klose được thiết lập ở World Cup 2014 - kỳ World Cup mà Klose cùng tuyển Đức lên ngôi vô địch. Klose ghi 16 bàn sau 24 trận (hiệu suất 0.67 bàn/trận). Trong khi đó, Mbappe chỉ cần 15 trận để "nổ súng" 14 lần (hiệu suất 0.93 bàn/trận).

Trong tốp 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, hiệu suất ghi bàn của Mbappe chỉ kém Gerd Muller. "Vua dội bom" của bóng đá Đức ghi 14 bàn sau 13 trận (hiệu suất 1.08 bàn/trận).

Mbappe và Messi là 2 cầu thủ vẫn còn thi đấu trong tốp 10. Hiệu suất "nổ súng" của Messi (0,5 bàn/trận) kém xa Mbappe. Thủ quân tuyển Argentina hiện có 13 bàn tại World Cup (trước trận ra quân World Cup 2026) và cũng tràn trề hy vọng vượt qua kỷ lục của Klose.

Mbappe ra mắt World Cup ở giải đấu năm 2018. Khi đó, tiền đạo 19 tuổi khiến cả thế giới sửng sốt với một loạt trận đấu xuất sắc cùng tuyển Pháp. Trong số đó, màn trình diễn của Mbappe trước Argentina tại vòng 16 đội gây ấn tượng hơn cả.

Đến World Cup 2022, Mbappe ghi 8 bàn, bao gồm cú hat-trick ở chung kết trước Argentina.

Qua 3 kỳ World Cup, Mbappe chứng minh một điều, phong độ của anh ở CLB có thể bất ổn nhưng mỗi lần khoác áo tuyển Pháp, chân sút sinh năm 1998 đều thể hiện phong độ hủy diệt.

Hương Ly
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