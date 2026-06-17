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HIGHLIGHTS
Video bóng đá Erling Haaland phá lưới Iraq trong ngày đại thắng của Na Uy
TPO - Erling Haaland ghi 2 bàn khi Na Uy đánh bại Iraq 4-1 ở trận ra quân bảng I, World Cup 2026.
Vĩnh Xuân
17/06/2026 08:04
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