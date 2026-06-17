Chuyên gia Việt: Bồ Đào Nha đừng trông đợi quá nhiều vào Ronaldo

TPO - Tại bảng K, Bồ Đào Nha được dự báo sẽ giành trọn 3 điểm ở trận ra quân với Congo, trong khi Colombia cũng sẽ vượt qua Uzbekistan.

Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo khi còn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao ở World Cup 2026

"Ronaldo luôn thu hút nhiều sự chú ý ở các giải đấu anh ấy tham dự. Nhưng tôi không cho rằng Ronaldo đóng vai trò quá quan trọng về mặt chuyên môn ở Bồ Đào Nha hiện nay. Anh ấy mang tính biểu tượng, tạo động lực cho các đồng đội nhiều hơn"-cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, Bồ Đào Nha là một trong những ứng viên vô địch World Cup 2026. Ngoài Ronaldo, đội bóng của HLV Roberto Martinez sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng cao, giàu kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu. Có đến 8 cầu thủ trong đội hình Bồ Đào Nha từng vô địch Champions League.

Vitinha và Joao Neves đã 2 lần đăng quang cúp châu Âu trong màu áo PSG, Bruno Fernandez là một trong những gương mặt nổi bật ở Premier League mùa giải qua. Vấn đề với Bồ Đào Nha là cách ông Martinez phát huy được tối đa năng lực của từng cá nhân, cũng như xây dựng tập thể giàu sự gắn kết.

"Tôi cho rằng Bồ Đào Nha sẽ kiểm soát thế trận dựa vào hàng tiền vệ cơ động, giàu sáng tạo. Congo sẽ chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội từ các sai lầm của đối thủ. Tôi chỉ hơi băn khoăn về hàng tiền đạo của Bồ Đào Nha, họ thiếu những trung phong thực sự xuất sắc. Tuy nhiên trước hàng thủ Congo đây có lẽ không phải vấn đề. Bồ Đào Nha có thể thắng 2-0"-HLV Nguyễn Đức Thắng dự đoán.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, World Cup 2026 đã chứng kiến một số bất ngờ lớn như việc Cape Verde vừa cầm hoà 0-0 Tây Ban Nha, Hàn Quốc đánh bại Czech hay Nhật Bản buộc Hà Lan chia điểm. Đây có thể là niềm cảm hứng cho Congo chơi 1 trận quyết tâm trước Bồ Đào Nha.

"Dĩ nhiên xét về thực lực, Congo kém xa rất nhiều so với Bồ Đào Nha. Giá trị đội hình Bồ Đào Nha thuộc nhóm đầu, cao hơn nhiều lần so với Congo. Tuy nhiên trong bóng đá đội mạnh không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Tôi cho rằng Bồ Đào Nha không thể chủ quan nếu muốn giành trọn 3 điểm"-HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Colombia giàu kinh nghiệm thi đấu World Cup hơn so với Uzbekistan

Ở cặp đấu còn lại của bảng K, HLV Hoàng Văn Phúc dự báo Colombia sẽ thắng Uzbekistan với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Ông Phúc cho biết: "Điểm yếu của Uzbekistan là kinh nghiệm thi đấu ở World Cup, về mặt này Colombia trội hơn. Kết quả trận đấu có thể được định đoạt từ những tình huống cá nhân. Theo tôi Colombia sẽ thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn".