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Haaland rực sáng, Na Uy đè bẹp Iraq ở World Cup

Vĩnh Xuân

TPO - Tiền đạo Erling Haaland toả sáng rực rỡ với một cú "đúp" khi Na Uy đánh bại Iraq 4-1 ở trận ra quân bảng I, World Cup 2026.

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Haaland có cú đúp ngay trong ngày ra quân ở World Cup 2026 của Na Uy

Iraq nhập cuộc khá tự tin trước Na Uy dù bị đánh giá thấp hơn và đã khiến đối phương gặp khá nhiều khó khăn trong những phút đầu. Tuy nhiên sau nửa thời gian đầu tiên của hiệp 1, Na Uy bắt đầu chiếm lĩnh thế trận.

Erling Haaland chơi nổi bật trên hàng tấn công với nhiều tình huống đột phá, khuấy đảo hàng phòng ngự đối thủ. Phút 29, xuất phát từ đường căng ngang bên cánh trái của Wolfe, Haaland băng vào đệm bóng cận thành, phá lưới Iraq.

Sau bàn thắng, Na Uy tiếp tục chơi hưng phấn và tăng sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên đến phút 39, Iraq bất ngờ có bàn quân bình tỷ số. Đội bóng Tây Á tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng được Amir Al-Ammari tạt vào vòng cấm địa để Aymen Hussein bật cao đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

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Nhưng đây cũng là tất cả những gì Iraq làm được trước Na Uy. Phút 43, hàng thủ Iraq phạm sai lầm để Haaland dứt điểm cận thành, tái lập thế dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, chênh lệch về đẳng cấp giữa đôi bên hiện rõ khi Na Uy làm chủ hoàn toàn thế trận và liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm. Tại vòng loại, hàng tấn công Na Uy đã ghi tới 37 bàn, giúp họ toàn thắng cả 8 trận. Trước đối thủ yếu hơn như Iraq, các chân sút Na Uy tiếp tục giữ phong độ ổn định.

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Phút 70, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Martin Odegaard treo bóng như đặt để Leo Ostigård, người vừa vào sân được 4 phút ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho Na Uy. Chiến thắng chung cuộc 4-1 của Na Uy được ấn định phút 90+6 khi Aymen Hussein phản lưới nhà dưới sức ép từ pha hãm thành của Haaland và Kristian Thorstvedt.

Khởi đầu thuận lợi trước Iraq mở ra cơ hội giành vé vượt qua vòng loại của Haaland và các đồng đội.

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 #Na Uy #Iraq #Erling Haaland

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