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VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

Thất kiếm dọa quần hùng

GIA CÁT LẠNG

TP - Trong giang hồ, Đức phái có thể không phải thế lực được tung hô nhiều nhất, song nếu nói về khả năng tranh đoạt bảo vật chí tôn, bọn họ vẫn là một trong những cái tên khiến thiên hạ phải vạn phần kính ngưỡng...

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Như đã biết, trong võ lâm túc cầu, chuyện dĩ nhược thắng cường không phải điều hiếm thấy. Mới đây, việc Ba Tây phái danh chấn thiên hạ bị Ma Lạc Ca (Morocco) cầm chân là một minh chứng. Thế nhưng đại hội tranh bá cũng luôn nhấn mạnh về sức mạnh chân chính của các cường giả.

Theo nghĩa ấy, màn ra quân của Đức Ý Chí chẳng khác nào lời tuyên cáo với cả thiên hạ. Đối mặt với Cổ Lạp Tác (Curacao), nhiều người cho rằng đây chỉ là một trận thử kiếm trước khi Đức Ý Chí bước vào cuộc huyết chiến thực sự. Không ai ngờ, lũ chúng lại ra tay tuyệt tình như vậy.

Ngay từ những hiệp đầu tiên, bọn Mục Tư Á Lạp (Musiala), Duy Viết (Wirtz), Hách Việt (Havertz) rồi Ân Mai Tra (Nmecha) đã nghiền nát phòng tuyến đối phương bằng thứ công pháp chuẩn xác và lạnh lùng quen thuộc. Hàng công liên tiếp xuất chiêu, thế công tầng tầng lớp lớp như sóng lớn vỗ bờ, khiến Cổ Lạp Tác gần như không có cơ hội hoàn thủ.

Lại nói về các hảo thủ của Đức Ý Chí, Mục Tư Á Lạp cùng các đồng môn mỗi người một tuyệt kỹ, mỗi người một phong thái, nhưng khi hợp lại tạo thành một cỗ chiến trận hoàn chỉnh đến đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Bảy mũi kiếm tung ra khiến Cổ Lạp Tác mất hết uy phong, cúi đầu chịu trói.

Thật là một thắng lợi long trời lở đất, màn thị uy đủ khiến quần hùng phải rúng động.

Đương nhiên người trong giang hồ đều hiểu Cổ Lạp Tác là một bang phái tầm thường, cũng không chỉ dựa vào một trận mà nói rằng Đức Ý Chí sẽ đi đến tận cùng con đường tranh bá. Có điều, sự đáng sợ nằm ở cách họ giành chiến thắng. Từng đường công kích đều rõ ràng, từng đợt vây hãm đều có bài bản, cũng không nóng vội, không khoa trương, mỗi chiêu phát ra đều hiểm, chuẩn, độc, mau lẹ phi thường.

Luận về thiên phú, Đức Ý Chí chưa chắc đã sánh bằng Ba Tây. Nói về hoa mỹ, họ cũng không bằng Pháp Lan Tây hay Tây Ban Nha. Thế nhưng trong suốt hơn một thế kỷ tranh bá võ lâm, chưa từng có ai dám xem thường môn phái này. Đức phái không phải hạng cường giả dựa vào một vài tuyệt thế kỳ tài để tung hoành thiên hạ, mà là cỗ chiến xa được tôi luyện qua vô số trận huyết chiến.

Đó chính là những phẩm chất đã làm nên uy danh của Đức Ý Chí. Nhiều năm gần đây, không ít người cho rằng thời đại của họ đã lùi vào dĩ vãng. Sau kỳ đại hội trên đất Ca Tháp Nhĩ, Đức Ý Chí mang theo không ít tiếc nuối trở về. Rõ ràng bọn họ liên tục trải qua biến động, uy danh không còn hiển hách như thời hoàng kim.

Có điều chính trong khoảng lặng ấy, một thế hệ mới đã âm thầm trưởng thành. Và sau trận ra quân mới đây, tất cả phải thừa nhận, Đức phái có thể không phải thế lực được tung hô nhiều nhất, song nếu nói về khả năng tranh đoạt bảo vật chí tôn, bọn họ vẫn là một trong những cái tên khiến thiên hạ phải vạn phần kính ngưỡng.

GIA CÁT LẠNG
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