Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Lâm Đồng giành vé lên chơi giải hạng Nhất 2026/27

PV

Chiều 16/6, trận play-off tranh suất thăng hạng cuối cùng của VCK Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 đã diễn ra đầy kịch tính trên sân vận động Quy Nhơn (Gia Lai).

Sau 90 phút hòa 0-0, CLB Lâm Đồng đã vượt qua Trường Giang Gia Định với tỷ số 4-3 sau loạt sút luân lưu 11m, qua đó trở thành đội bóng thứ ba giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Sau khi cùng thất bại ở các trận đấu ngày 13/6, cả Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, Trường Giang Gia Định là đội chủ động hơn trong những phút đầu trận. Phút thứ 10, đội bóng đến từ TP.HCM có cơ hội rất thuận lợi để mở tỷ số khi Hữu Nhiều tung cú dứt điểm cận thành ở khoảng cách khoảng 5 mét. Tuy nhiên, thủ môn Lâm Nhật đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Lâm Đồng.

Sau tình huống này, đội bóng Tây Nguyên dần lấy lại sự cân bằng, tổ chức đội hình chặt chẽ hơn và duy trì được tính kỷ luật trong lối chơi. Dù Trường Giang Gia Định vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần còn lại của hiệp một, nhưng không tạo ra thêm nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng cũng chủ yếu tập trung vào khu vực giữa sân nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ và không có nhiều tình huống đáng chú ý trong khâu dứt điểm.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân khiến cơ hội nguy hiểm không xuất hiện nhiều.

Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 83 khi thủ môn Anh Trí của Trường Giang Gia Định bắt bóng không dính sau một pha bóng bổng, khiến khán giả trên sân có phen thót tim. Dẫu vậy, người gác đền này đã kịp thời khống chế lại bóng trước khi các cầu thủ Lâm Đồng ập vào dứt điểm.

Không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m cân não, dù Lâm Đồng thực hiện không thành công ở hai lượt sút đầu tiên, nhưng thủ môn Lâm Nhật đã trở thành người hùng của đội bóng Tây Nguyên.

Sau khi cản phá thành công hai quả luân lưu trong 5 lượt sút đầu tiên để giúp đội nhà cân bằng tỷ số 3-3, thủ thành này tiếp tục tỏa sáng ở lượt sút thứ sáu khi đẩy được thêm một cú đá của đối phương. Chiến thắng chung cuộc 4-3 trên loạt sút luân lưu đã giúp Lâm Đồng giành tấm vé thăng hạng cuối cùng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Như vậy, khép lại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026, ba đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27 gồm Trẻ Hà Nội, Huế và Lâm Đồng. Trong đó, Trẻ Hà Nội và Huế được công nhận Đồng hạng Nhất, còn Lâm Đồng giành vị trí Đồng hạng Ba cùng suất thăng hạng cuối cùng sau chiến thắng nghẹt thở trước Trường Giang Gia Định.

Kết quả chung cuộc giải hạng Nhì quốc gia 2026:

– Đồng hạng Nhất: Huế, Trẻ Hà Nội

– Được lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2026/27: Huế, Trẻ Hà Nội, Lâm Đồng

– Xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Ba quốc gia mùa giải 2027: Trẻ Phù Đổng và Mê Kông Cần Thơ.

PV
#Lâm Đồng #thăng hạng #giải hạng Nhất #bóng đá #Trường Giang Gia Định #vượt qua #playoff

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe