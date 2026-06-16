Lâm Đồng giành vé lên chơi giải hạng Nhất 2026/27

Chiều 16/6, trận play-off tranh suất thăng hạng cuối cùng của VCK Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 đã diễn ra đầy kịch tính trên sân vận động Quy Nhơn (Gia Lai).

Sau 90 phút hòa 0-0, CLB Lâm Đồng đã vượt qua Trường Giang Gia Định với tỷ số 4-3 sau loạt sút luân lưu 11m, qua đó trở thành đội bóng thứ ba giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Sau khi cùng thất bại ở các trận đấu ngày 13/6, cả Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, Trường Giang Gia Định là đội chủ động hơn trong những phút đầu trận. Phút thứ 10, đội bóng đến từ TP.HCM có cơ hội rất thuận lợi để mở tỷ số khi Hữu Nhiều tung cú dứt điểm cận thành ở khoảng cách khoảng 5 mét. Tuy nhiên, thủ môn Lâm Nhật đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Lâm Đồng.

Sau tình huống này, đội bóng Tây Nguyên dần lấy lại sự cân bằng, tổ chức đội hình chặt chẽ hơn và duy trì được tính kỷ luật trong lối chơi. Dù Trường Giang Gia Định vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần còn lại của hiệp một, nhưng không tạo ra thêm nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng cũng chủ yếu tập trung vào khu vực giữa sân nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ và không có nhiều tình huống đáng chú ý trong khâu dứt điểm.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân khiến cơ hội nguy hiểm không xuất hiện nhiều.

Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 83 khi thủ môn Anh Trí của Trường Giang Gia Định bắt bóng không dính sau một pha bóng bổng, khiến khán giả trên sân có phen thót tim. Dẫu vậy, người gác đền này đã kịp thời khống chế lại bóng trước khi các cầu thủ Lâm Đồng ập vào dứt điểm.

Không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m cân não, dù Lâm Đồng thực hiện không thành công ở hai lượt sút đầu tiên, nhưng thủ môn Lâm Nhật đã trở thành người hùng của đội bóng Tây Nguyên.

Sau khi cản phá thành công hai quả luân lưu trong 5 lượt sút đầu tiên để giúp đội nhà cân bằng tỷ số 3-3, thủ thành này tiếp tục tỏa sáng ở lượt sút thứ sáu khi đẩy được thêm một cú đá của đối phương. Chiến thắng chung cuộc 4-3 trên loạt sút luân lưu đã giúp Lâm Đồng giành tấm vé thăng hạng cuối cùng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Như vậy, khép lại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026, ba đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27 gồm Trẻ Hà Nội, Huế và Lâm Đồng. Trong đó, Trẻ Hà Nội và Huế được công nhận Đồng hạng Nhất, còn Lâm Đồng giành vị trí Đồng hạng Ba cùng suất thăng hạng cuối cùng sau chiến thắng nghẹt thở trước Trường Giang Gia Định.