HLV Argentina: 'Cả thế giới đang chờ Messi'

TPO - HLV Lionel Scaloni khẳng định Lionel Messi vẫn là nhân tố không thể thay thế của Argentina trước trận gặp Algeria tại World Cup 2026. Trận đấu cũng đánh dấu lần khoác áo đội tuyển thứ 200 của siêu sao 39 tuổi.

Lionel Messi trong buổi tập cho trận ra quân World Cup.

Tại Kansas City, mọi sự chú ý trước trận Argentina gặp Algeria đều đổ dồn về ngôi sao Lionel Messi. HLV Lionel Scaloni thừa nhận không chỉ người dân Argentina mà người hâm mộ trên toàn thế giới đều mong chờ được chứng kiến siêu sao sinh năm 1987 thi đấu trong trận đấu đánh dấu lần thứ 200 anh khoác áo đội tuyển Quốc gia.

“Không chỉ người dân Argentina mà cả thế giới đều muốn xem cậu ấy thi đấu. Messi tạo ra sức hút đặc biệt với mọi người hâm mộ, bất kể họ đến từ đâu”, HLV Scaloni chia sẻ.

HLV Scaloni hiểu rõ giá trị của Messi hơn ai hết. Cả hai đều sinh ra tại tỉnh Santa Fe của Argentina, từng có quãng thời gian gắn bó với lò đào tạo danh tiếng Newell's Old Boys và cùng viết nên những chương huy hoàng cho bóng đá xứ Tango.

Lionel Messi trong trận giao hữu gặp Iceland.

Sau quãng thời gian gặp vấn đề nhẹ ở gân kheo trước thềm giải đấu, Messi đã cho thấy tín hiệu tích cực. Trong trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland, anh vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn trên chấm phạt đền và thi đấu trọn vẹn 20 phút mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nếu không có diễn biến bất ngờ vào phút chót, đội trưởng Argentina sẽ cán mốc 200 trận cho đội tuyển Quốc gia ngay trong cuộc đối đầu với Algeria.

“Không có điều gì tiêu cực để nói về Messi. Cậu ấy luôn hiện diện, luôn giữ vai trò thiết yếu với đội tuyển và sẽ tiếp tục như vậy”, Scaloni nhấn mạnh.

Cơn sốt Messi phủ khắp Kansas City

Sức hút của Messi đang hiện diện ở mọi góc phố tại Kansas City trước ngày bóng lăn.

Tại một buổi giao lưu của đội tuyển Argentina, Tapash Chakraborty, chủ một công ty thiết kế kỹ thuật, đã đến từ rất sớm chỉ với mong muốn được tận mắt nhìn thấy thần tượng. “Messi là vị thần của bóng đá”, người đàn ông 57 tuổi nói.

Bức tranh tường hình Lionel Messi do nghệ sĩ Mooz Graffiti thực hiện tại Mumbai, Ấn Độ.

Khắp khu vực diễn ra sự kiện, những chiếc áo số 10 xuất hiện dày đặc, từ màu áo Argentina, Barcelona cho tới Inter Miami.

Michelle Lemmon, người lái xe hơn 250 km cùng bốn người con đến Kansas City nhân dịp sinh nhật tuổi 42, cũng thừa nhận rất khó để không yêu mến Messi.

“Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi Kansas City được chọn làm nơi đóng quân của Argentina và có cơ hội chào đón nhà vô địch thế giới”, cô chia sẻ.

Messi hướng tới kỳ tích sánh ngang Pele

Messi từ lâu đã được xếp trong nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, bên cạnh huyền thoại Brazil Pele.

Giờ đây, anh đứng trước cơ hội bổ sung thêm một cột mốc đặc biệt: giúp Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Trong lịch sử, chỉ có hai đội tuyển từng vô địch World Cup liên tiếp là Brazil và Italia. Pháp từng tiến rất gần đến thành tích đó nhưng đã thất bại trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Trung vệ kỳ cựu Nicolas Otamendi cho biết chức vô địch cách đây bốn năm vẫn là nguồn động lực lớn với toàn đội.

“Những gì diễn ra ở Qatar thật tuyệt vời. Cả đất nước đã đoàn kết thành một khối. Nhưng chúng tôi không được phép tự mãn. Toàn đội phải tiếp tục làm việc với sự khiêm nhường”, Otamendi nói.

Theo trung vệ 38 tuổi, Messi vẫn giữ nguyên tinh thần chiến đấu dù đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý nhất sự nghiệp.

“Anh ấy luôn khát khao giành chiến thắng. Chúng tôi muốn ở bên cạnh, hỗ trợ và chiến đấu cùng anh ấy. Khi trái bóng lăn, cả đội phải đoàn kết và chiến đấu như một gia đình”, Otamendi khẳng định.

Với Messi, cột mốc 200 trận cho Argentina có thể chỉ là một con số. Nhưng với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, đó có thể là một trong những lần cuối cùng được chứng kiến huyền thoại sống của bóng đá thế giới tỏa sáng tại sân khấu World Cup.