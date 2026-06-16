Nhận định Áo vs Jordan, 11h00 ngày 17/6: Ba điểm đầu tay

TPO - Nhận định bóng đá Áo vs Jordan, lượt trận đầu tiên bảng J World Cup 2026, lúc 11h00 ngày 17/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Jordan đang có phong độ không tốt tạo điều, tuyển Áo nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận và giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Nhận định trước trận đấu

Áo đã có chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (UEFA) đầy ấn tượng khi thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 sau 8 trận ở bảng H.

Ở lượt đấu cuối, họ hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina. Bàn gỡ của Michael Gregoritsch ở phút 77 giúp Áo giữ vững ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp tới World Cup.

Đoàn quân của HLV Ralf Rangnick tiếp tục duy trì phong độ tích cực sau khi giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong ba trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu, Áo lần lượt đánh bại Ghana 5-1, Hàn Quốc 1-0 và Tunisia 1-0.

Với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp và năm trận bất bại trên mọi đấu trường, Áo bước vào trận mở màn bảng J với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Jordan, trước khi chạm trán những đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Argentina và Algeria. Mục tiêu của thầy trò HLV Rangnick là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup kể từ năm 1954.

Ở phía đối diện, Jordan bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng J, trong bối cảnh quá trình chuẩn bị cho World Cup không thực sự thuận lợi.

Đội bóng của HLV Jamal Sellami giành vé tham dự World Cup sau khi kết thúc vòng loại thứ ba khu vực châu Á (AFC) với 16 điểm sau 10 trận, xếp thứ hai bảng đấu. Thành tích này giúp Jordan lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết World Cup.

Sau khi giành quyền tới World Cup, Jordan tiếp tục tạo dấu ấn khi vào tới chung kết Arab Cup. Tuy nhiên, họ để thua Morocco 2-3 sau hiệp phụ trong trận tranh chức vô địch.

Jordan vẫn chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng kể từ đó. Trong bốn trận giao hữu trước thềm World Cup, đội bóng Tây Á hòa hai và thua hai, qua đó bước vào giải đấu với chuỗi năm trận liên tiếp không thắng.

Thông tin lực lượng

Áo chịu tổn thất về nhân sự trước thềm World Cup khi Christoph Baumgartner dính chấn thương và không thể góp mặt. Dejan Ljubicic được triệu tập bổ sung để thay thế.

Bên cạnh đó, Patrick Wimmer, Florian Grillitsch và David Alaba đều đang gặp vấn đề về thể lực. Dù vậy, Alaba nhiều khả năng vẫn sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

Sự vắng mặt của Baumgartner khiến HLV Ralf Rangnick nhiều khả năng sử dụng bộ tứ tấn công gồm Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch và đội trưởng Marko Arnautovic.

Ở phía đối diện, Jordan cũng có sự điều chỉnh về lực lượng khi Ibrahim Sabra rút lui khỏi danh sách đăng ký và được thay thế bởi Mohammad Taha.

Đáng chú ý, tiền đạo Yazan Al Naimat, chân sút ghi 8 bàn cho Jordan ở vòng loại World Cup, không thể tham dự giải đấu do chấn thương kéo dài từ tháng 12 năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, HLV Jamal Sellami được dự đoán sẽ bố trí bộ ba Mousa Tamari, Ali Olwan và Odeh Fakhouri trên hàng công trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc.