Bị ép rời Mỹ ngay sau trận ra quân, HLV tuyển Iran bức xúc 'chúng tôi là đội bị bắt nạt nhất World Cup'

TPO - HLV trưởng đội tuyển Iran, Amir Ghalenoei, cho biết toàn đội đã "bị ra lệnh phải rời nước Mỹ ngay lập tức" sau trận hòa 2-2 với New Zealand. Và qua đây, ông đã thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Sau khi kết thúc trận đấu với New Zealand tại sân Inglewood, HLV Ghalenoei đã tham dự họp báo. Tại đây, ông nói với giọng đầy bức xúc: "Có người đã ra lệnh cho chúng tôi là toàn bộ đội tuyển Iran phải rời đi sau trận. Họ thậm chí không cho chúng tôi thời gian để hồi phục thể lực.

Họ chỉ bảo chúng tôi: 'Các anh phải rời đi ngay lập tức'. Việc có thời gian hồi phục là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi lại bị yêu cầu phải lên máy bay và quay trở lại trại huấn luyện ở Tijuana (Mexico). Chúng tôi thực sự bị làm phiền bởi điều đó".

HLV Ghalenoei không tiết lộ ai là người đưa ra yêu cầu này. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Iran không được Mỹ cấp visa ở lại qua đêm nên họ buộc phải rời xứ cờ hoa. Nhưng có lẽ đội bóng này cũng không thể ngờ rằng họ bị "đuổi" gấp như vậy, khiến các cầu thủ không thể hồi phục thể lực một cách tốt nhất. Thời gian để hồi phục thì các cầu thủ lại dành cho thủ tục xuất cảnh. Sau đó, họ phải bay hơn 200km đến đại bản doanh tại Mexico.

Sau trận đấu vất vả với New Zealand, toàn bộ đội tuyển Iran buộc phải xuất cảnh khỏi Mỹ

Chu kỳ chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Iran đã rơi vào cảnh hỗn loạn kể từ khi căng thẳng chiến sự nổ ra vào ngày 28/2. Đội bóng này đã yêu cầu FIFA chuyển 3 trận đấu vòng bảng của họ ra khỏi nước Mỹ.

FIFA bác bỏ yêu cầu này, nhưng sau thời gian thương lượng tuyển Iran vẫn chấp nhận tham dự VCK. Sát giờ, họ nhận được thêm tin tức không mấy vui vẻ vì nhiều thành viên quan trọng trong ban huấn luyện, truyền thông và cả chủ tịch liên đoàn bóng đá Iran, đã không được phía Mỹ cấp thị thực.

Trong sự bực tức, ông Ghalenoei cho rằng Iran chính là đội tuyển bị bắt nạt nhất World Cup 2026. "Thành thật mà nói, chúng tôi không biết tại sao họ lại bắt chúng tôi quay về. Tôi nghĩ điều này rất kỳ lạ. Cứ như thể người khác đang lên kế hoạch thay cho chúng tôi vậy. Các quyết định định đoạt số phận của chúng tôi đang được đưa ra ở một nơi khác.

Đáng lẽ chúng tôi phải đến trước trận đấu 2 đêm, và ở lại đêm nay để hồi phục rồi trở về. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu tại sao. Tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi có lẽ là đội bị bắt nạt nhiều nhất tại kỳ World Cup này".

Đội trưởng Mehdi Taremi cũng lên tiếng chỉ trích công tác tổ chức: "Chúng tôi phải rời Los Angeles ngay bây giờ, và điều đó hoàn toàn không tốt cho đội bóng. Tôi nghĩ FIFA cần phải hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn thế này... Mọi thứ thực sự giống như một thảm họa đối với chúng tôi".