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Tuyển Anh gọi gấp hậu vệ: Maguire vẫn không đến lượt được triệu tập

Hương Ly

TPO - Hậu vệ Tino Livramento rời đại bản doanh tuyển Anh vì chấn thương. HLV Thomas Tuchel đã quyết định triệu tập Trevoh Chalobah.

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Chalobah bất ngờ được dự World Cup 2026.

Nguồn tin độc quyền của Telegraph tiết lộ hậu vệ Livramento bỏ lỡ World Cup 2026 vì chấn thương gân khoeo. HLV Tuchel nhanh chóng đưa ra quyết định triệu tập bổ sung trung vệ Chalobah của Chelsea. Các trang thể thao hàng đầu nước Anh như Sky Sports cũng xác nhận thông tin này.

Trước đó, HLV Tuchel triệu tập Ethan Nwaneri, Alex Scott, Rio Ngumoha và Josh King vào danh sách dự phòng, bên cạnh 26 tuyển thủ chính thức có suất dự World Cup 2026. HLV Tuchel cho phép 4 cầu thủ dự phòng rời Mỹ, trở về Anh vì không được triệu tập bổ sung. Chỉ 2 ngày sau quyết định đó, Tuchel đón nhận tổn thất.

Nhóm 4 cầu thủ dự phòng không có ai chơi ở vị trí hậu vệ, do đó Tuchel phải gọi gấp một nhân tố mới. Ông có một số lựa chọn chất lượng như Harry Maguire, Luke Shaw và Chalobah. Cuối cùng, Tuchel chọn Chalobah và một lần nữa gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên tuyển Anh cho rằng Chalobah thi đấu phập phù ở Chelsea mùa giải 2025/225. Nếu là vị trí trung vệ, Maguire có lợi thế về kinh nghiệm ở đội tuyển, đã cùng "Tam sư" chinh chiến nhiều đấu trường lớn và phong độ ở mùa giải 2025/26 khá ấn tượng. Song, quyết định của Tuchel là đặt niềm tin vào cầu thủ từng là học trò của ông ở Chelsea.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển được phép thay thế cầu thủ chấn thương muộn nhất là 24 giờ trước trận ra quân. Livramento chấn thương ngay trước trận Anh gặp Croatia, vừa đủ trước 24 giờ, do đó Tuchel vẫn kịp gọi bổ sung người mới. Nhìn ở góc độ tích cực, may cho "Tam sư" khi họ kịp triệu tập Chalobah.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L và sẽ bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng bằng trận ra quân đầy duyên nợ với Croatia tại Dallas vào ngày 17/6. Sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Tuchel lần lượt chạm trán Ghana vào ngày 23/6 tại Boston, trước khi khép lại chiến dịch vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Panama tại New York-New Jersey vào ngày 27/6.

Hương Ly
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