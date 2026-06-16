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Thể thao

HLV Joachim Loew: Đức đang tiến bộ, nhưng chưa đủ khả năng vô địch

Nguyễn Khánh

TPO - Chứng kiến đội tuyển Đức giành chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao trong trận ra quân tại World Cup 2026, cựu HLV Joachim Loew thẳng thắn nhận định "Cỗ xe tăng" đã có nhiều tiến bộ rõ rệt dưới thời Julian Nagelsmann, nhưng tập thể này vẫn chưa đủ sự ổn định để lên ngôi vô địch.

Nhìn lại hành trình của đội tuyển Đức từ sau VCK EURO 2024 đến kỳ World Cup lần này, chiến lược gia 66 tuổi thừa nhận: “Giờ đây tôi có cảm giác đội đã tìm lại được ý tưởng chơi bóng rõ ràng, sự năng động, tư duy sáng tạo và dũng cảm. Và trên hết, các cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn”, Loew chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp cùng học trò cũ Toni Kroos.

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Cựu HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Loew.

Dù trận đại thắng ở ngày ra quân là cú hích quan trọng tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ, nhưng HLV Joachim Loew cũng cảnh báo không nên coi màn trình diễn trước Curacao là thước đo sức mạnh của đội tuyển Đức. “Chúng ta không nên quá tự mãn. Họ chắc chắn là đối thủ dễ chơi nhất tại World Cup lần này”, cựu thuyền trưởng Mannschaft nhấn mạnh.

Theo Loew, đoàn quân dưới HLV Julian Nagelsmann vẫn chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết của một đội bóng hàng đầu. “Đức có nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng họ thường để đối thủ có cơ hội vùng lên", Loew nói. "Nếu giữ được sự ổn định, thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao độ trong suốt 90 phút, đội tuyển mới có thể nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch”.

Đánh giá về cơ hội bước lên đỉnh vinh quang, Loew cho rằng đội bóng của HLV Julian Nagelsmann cần thêm những điểm tựa tinh thần vững chắc. Chiến lược gia từng giúp Đức lên ngôi ở World Cup 2014 nói thẳng: “Đội tuyển Đức cần những cá tính như chúng ta từng sở hữu vào năm 2014. Điều đó phải được thể hiện rõ ràng trong tập thể này. Chỉ riêng Joshua Kimmich hay Manuel Neuer thôi sẽ không đủ. Đội bóng cần thêm một vài nhân tố như vậy nữa, khi đó chúng ta mới đủ mạnh”.

Nguyễn Khánh
#Đức #Joachim Loew #World Cup 2026 #đội tuyển Đức #tiến bộ #vô địch

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