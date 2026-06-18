Bà Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn giám sát về bảo hiểm xã hội

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 – 2026. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công làm Trưởng Đoàn Giám sát.

Cũng theo Nghị quyết, Phó Trưởng Đoàn Thường trực là ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Các Phó Trưởng Đoàn Giám sát bao gồm: ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ủy viên Đoàn giám sát gồm các phó chủ nhiệm, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại các ủy ban của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Mục đích giám sát là đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó trọng tâm là đánh giá việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện.

Qua giám sát sẽ chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2021 - 2026.

Đối tượng giám sát bao gồm Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung giám sát xoay quanh việc ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội…

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực kể từ thời điểm ký ban hành, ngày 16/6/2026.