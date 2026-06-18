Người đàn ông rời khách sạn cùng Shakira là ai

TPO - Việc Shakira và diễn viên Manuel Garcia-Rulfo rời khách sạn ở Los Angeles thu hút truyền thông quốc tế. Manuel Garcia-Rulfo là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hollywood những năm gần đây với nhiều dự án điện ảnh và truyền hình.

Những ngày qua, truyền thông quốc tế đồng loạt nhắc đến nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Netflix nhưng chưa thuộc nhóm sao hạng A của Hollywood là Manuel Garcia-Rulfo. Nam diễn viên người Mexico bất ngờ trở thành tâm điểm sau khi xuất hiện cùng ca sĩ Shakira tại Los Angeles, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Loạt ảnh được tài khoản săn tin nổi tiếng DeuxMoi công bố cho thấy Shakira và Manuel Garcia-Rulfo cùng rời khách sạn Sunset Tower ở khu vực West Hollywood. Cả hai trò chuyện vui vẻ trong lúc chờ xe, sau đó nam diễn viên mở cửa cho nữ ca sĩ trước khi cùng rời đi.

Hiện, Shakira lẫn Garcia-Rulfo đều chưa lên tiếng về mối quan hệ. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ vướng tin đồn tình cảm nghiêm túc kể từ sau cuộc chia tay đình đám với cựu danh thủ Gerard Piqué năm 2022.

Manuel Garcia-Rulfo là ai?

Manuel Garcia-Rulfo sinh năm 1981 tại Guadalajara, bang Jalisco, Mexico. Anh lớn lên trong trang trại ở vùng nông thôn Mexico trước khi sang Mỹ học tập và theo đuổi nghệ thuật diễn xuất. Theo nhiều cuộc phỏng vấn, Garcia-Rulfo từng mơ trở thành nhiếp ảnh gia trước khi gia nhập diễn xuất điện ảnh.

Không giống nhiều ngôi sao Latin lựa chọn khởi nghiệp tại Hollywood, Garcia-Rulfo bắt đầu từ các dự án điện ảnh và truyền hình Mexico. Sau nhiều năm hoạt động, anh mở rộng sự nghiệp sang Mỹ, tham gia các dự án quốc tế với những vai diễn có quy mô ngày càng lớn.

Tên tuổi của Garcia-Rulfo bứt phá từ năm 2022 khi được Netflix lựa chọn vào vai luật sư Mickey Haller trong loạt phim pháp lý đình đám The Lincoln Lawyer. Đây là nhân vật trung tâm của bộ truyện nổi tiếng do nhà văn Michael Connelly sáng tạo, từng được tài tử Matthew McConaughey thể hiện trên màn ảnh rộng năm 2011.

Trong phiên bản truyền hình, Garcia-Rulfo nhận nhiều lời khen nhờ phong cách diễn xuất điềm tĩnh, tự nhiên và khả năng xây dựng hình tượng một luật sư thông minh nhưng đầy tổn thương. Thành công của The Lincoln Lawyer giúp anh trở thành một trong những gương mặt Latinh nổi bật nhất trên nền tảng Netflix những năm gần đây.

Garcia-Rulfo góp mặt trong hàng loạt dự án đáng chú ý của Hollywood như The Magnificent Seven, Murder on the Orient Express, Widows, 6 Underground, Greyhound và A Man Called Otto. Gần đây, anh tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng khi tham gia bộ phim chuyển thể văn học Mexico Pedro Páramo và xuất hiện trong bom tấn Jurassic World Rebirth.

Giới chuyên môn đánh giá Garcia-Rulfo mang hình tượng nam tính, trưởng thành và có chiều sâu nội tâm. Anh không theo đuổi phong cách ngôi sao giải trí ồn ào mà xây dựng hình ảnh diễn viên thực lực, tập trung vào nghề nghiệp hơn là đời tư. Điều đó giúp anh duy trì hồ sơ “sạch” tại Hollywood.

Garcia-Rulfo kín tiếng đời tư. Trước khi xuất hiện bên Shakira, anh được truyền thông Mỹ nhắc đến trong mối quan hệ với Audrey McGraw, con gái của cặp sao nhạc đồng quê Tim McGraw và Faith Hill. Hai người được cho là hẹn hò từ năm 2023 nhưng hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.

Vì sao tin đồn với Shakira gây chú ý?

Trong giới giải trí, việc hai người nổi tiếng dùng bữa tối hay cùng rời một địa điểm không phải chuyện hiếm. Những tin đồn hẹn hò xuất hiện gần như hằng ngày ở Hollywood. Tuy nhiên, trường hợp của Shakira lại gây tò mò nhiều hơn.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với Gerard Piqué, Shakira chia tay năm 2022. Cuộc đổ vỡ không chỉ là câu chuyện tình cảm của ca sĩ và ngôi sao bóng đá. Câu chuyện được bàn luận rôm rả khắp các diễn đàn người hâm mộ, thu hút truyền thông quốc tế.

Sau cuộc chia tay, Shakira biến trải nghiệm cá nhân thành chất liệu sáng tạo. Nhiều ca khúc của cô mang màu sắc tự sự, phản ánh những tổn thương, sự giận dữ và hành trình lập lại cuộc sống sau đổ vỡ. Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua khủng hoảng giúp cô nhận được sự đồng cảm từ hàng triệu người hâm mộ trên thế giới, theo The Daily Beast.

Vì vậy, bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện cạnh Shakira đều nhanh chóng trở thành đề tài được công chúng quan tâm.

Vài năm qua, nữ ca sĩ vướng tin hẹn hò một số nhân vật nổi tiếng như tay đua Lewis Hamilton, ngôi sao NBA Jimmy Butler hay diễn viên Lucien Laviscount. Chưa có mối quan hệ nào được xác nhận chính thức.

Điều khiến công chúng chú ý hơn là chỉ vài tuần trước khi xuất hiện cùng Garcia-Rulfo, Shakira chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô chưa thực sự ưu tiên việc tìm kiếm tình yêu mới. Nữ ca sĩ cho biết trọng tâm vẫn là các con và công việc nghệ thuật.

Trường hợp của Shakira phản ánh hiện tượng được nhiều chuyên gia gọi là “công khai hóa đời tư người nổi tiếng”. Khi nghệ sĩ đạt đến tầm biểu tượng văn hóa, công chúng không chỉ quan tâm sản phẩm nghệ thuật mà còn theo dõi những diễn biến trong cuộc sống cá nhân của họ.

Các nghiên cứu về văn hóa người nổi tiếng chỉ ra rằng sau những biến cố lớn như ly hôn, khán giả thường có xu hướng tiếp tục theo dõi hành trình trở lại của họ. Nói cách khác, câu chuyện hậu chia tay trở thành chương tiếp theo của nghệ sĩ mà công chúng muốn chứng kiến. Trong trường hợp của Shakira, điều này càng rõ nét bởi cuộc chia tay với Piqué từng tạo nên hiệu ứng truyền thông toàn cầu.

Việc Shakira xuất hiện cùng Garcia-Rulfo được nhìn nhận là tín hiệu cho thấy nữ ca sĩ có thể bước sang giai đoạn mới của cuộc sống sau nhiều năm đối diện biến động tình cảm.

Dù mối quan hệ giữa hai người là bạn bè, đồng nghiệp hay tình yêu, sự xuất hiện của Manuel Garcia-Rulfo khiến công chúng quan tâm đến hạnh phúc của "nữ hoàng từng đổ vỡ hôn nhân".

Với Garcia-Rulfo, đây có lẽ là lần hiếm hoi đời tư của anh nhận được sự quan tâm lớn đến vậy, vượt xa những gì mà các vai diễn của anh từng mang lại.

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