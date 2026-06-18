Quân đội Mỹ chưa vội rút khỏi Trung Đông dù đạt thỏa thuận với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực Vịnh Ba Tư “trong một thời gian ngắn” sau khi đạt được thỏa thuận với Iran.

(Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra khi trả lời báo giới tại Paris (Pháp), sau khi ông ký kết bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh với Iran.

Được hỏi về việc sẽ để quân đội Mỹ ở vùng Vịnh trong bao lâu, Tổng thống Trump trả lời: “Đó là một câu hỏi hay. Chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó. Có lẽ quân đội Mỹ sẽ ở lại đó một thời gian. Tôi nghĩ là một thời gian ngắn. Xem mọi chuyện diễn biến thế nào. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng chúng ta hãy chờ xem”.

Tổng thống Trump cũng hạ thấp tầm quan trọng của việc phá hủy kho uranium được làm giàu cao của Iran, cho rằng điều đó ít quan trọng hơn việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Nó ít quan trọng hơn nhiều, bởi vì rất khó để tiếp cận được nó”, ông Trump nói. “Tôi không nghĩ có ai có thể tiếp cận được nó. Mất rất nhiều công sức và thời gian”. Tổng thống Trump cũng ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran mùa hè năm ngoái, nói rằng: “Máy bay ném bom B2 và những phi công tuyệt vời đó, giờ các bạn đã hiểu, họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Nói về bản ghi nhớ với Iran, Tổng thống Trump cho biết, ông không coi thời hạn 60 ngày đàm phán kỹ thuật - như đã nêu trong thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran - là hạn chót cố định.

“Tôi không coi mốc thời gian đó là cố định”, ông Trump nói với các phóng viên. “Miễn là họ cư xử đúng mực, tôi thực sự không quan tâm lắm”.