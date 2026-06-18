Danh sách 23 công ty bị điều tra trong vụ án lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

TPO - Cơ quan chức năng đã làm rõ 23 công ty liên quan trong vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can.

Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã làm rõ 23 công ty trong vụ án gồm:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays)

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel

5. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty Cổ phần New Era Group

8. Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

11. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay

14. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel)

16. Công ty CP Global Travel Tour

17. Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel

19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card

22. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR)

Liên tục đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh

Như tin đã đưa, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch từ 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) để khiến khách tin tưởng.

Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới, mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.