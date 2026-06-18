Gần 50 đối tượng mang kiếm truy lùng đối thủ

TPO - Gần 50 đối tượng đi trên khoảng 18 xe máy mang dao, kiếm tự chế, dàn hàng ngang, nẹt bô, lạng lách trên nhiều tuyến đường ở Gia Lai để tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã triệu tập 39 đối tượng liên quan đến việc mang dao, kiếm tự chế, đi xe máy dàn hàng ngang, nẹt bô, lạng lách trên nhiều tuyến đường để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Vương Ngọc Gia Khiêm (SN 2008, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trước đó. Tối 13/6, Khiêm rủ Liên (SN 2005, trú làng Khưn, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi tìm nhóm đối phương để giải quyết. Trên đường, nhóm của Khiêm nhập thêm 2 nhóm khác và tăng lên khoảng 18 xe máy với gần 50 đối tượng tham gia.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an.

Các đối tượng điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, đá đèn, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường theo hướng Quốc lộ 19. Đến 23h cùng ngày, tại khu vực Cầu Đỏ thuộc thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, cả nhóm phát hiện hai thiếu niên là N. (SN 2012) và S. (SN 2013) cùng trú làng Tiêng 2, xã Biển Hồ đang đi trên một xe máy.

Cho rằng đây là người của nhóm đối thủ nên cả nhóm hò hét, truy đuổi, dùng cây ba chĩa tự chế ném vào bánh xe khiến hai thiếu niên ngã xuống đường. Khi cả hai nạn nhân bỏ chạy vào nhà dân, các đối tượng dùng dao, kiếm tự chế phá xe máy hư hỏng nặng.

Một số xe máy các đối tượng sử dụng để gây mất an ninh trật tự được cơ quan công an thu giữ.

Đến nay, lực lượng công an đã làm rõ 39 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng trong vụ việc nêu trên. Đa số các đối tượng chưa thành niên, có trường hợp là học sinh, trú các phường An Phú, Hội Phú và xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan công an đã thu giữ 8 dao, kiếm tự chế, 1 súng ná tự chế và nhiều xe máy các đối tượng sử dụng để gây rối trật tự công cộng.