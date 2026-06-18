Bản án cho 5 bị cáo đánh chết bạn tại Trung tâm Công tác xã hội

TPO - Năm bị cáo 16-18 tuổi bị tuyên án 6 đến 48 tháng tù do tham gia hành hung, đánh học viên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà dẫn đến tử vong.

Ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho biết HĐXX đã tuyên phạt N.D.C. (SN 2008) 48 tháng tù, N.H.A.Đ. (SN 2009) 33 tháng tù, N.T.H.T. (SN 2009) 33 tháng tù, P.Đ.H. (SN 2009) 33 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích. Bị cáo N.T.G. (SN 2010) bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia hành hung 2 học viên, khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Nhóm bị cáo dưới 18 tuổi bị đưa ra xét xử vì đánh bạn học tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2 tại phường An Sinh, Quảng Ninh) là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian sinh hoạt tại đây đã xảy ra nhiều vụ việc học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19/12/2025, khi anh Bùi Tiến Mạnh (SN 2003) được đưa đến trung tâm để điều trị tình trạng nghiện trò chơi điện tử và bày tỏ ý định rời đi, một số nhân viên và học viên đã tìm cách ngăn cản.

Nguyễn Duy C., Nguyễn Trường G. cùng một số người khác đã tham gia giữ, đánh anh Mạnh bằng tay chân và các vật dụng như gậy cao su, gậy gỗ. Anh Mạnh bị đánh nhiều lần vào vùng ngực, lưng, mông và tay. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe.

Vụ việc thứ hai xảy ra từ ngày 21-23/12/2025 đối với anh P.H.N. (SN 2008), học viên mới được đưa vào trung tâm. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt và bị cho là không chấp hành nội quy, anh Nam liên tiếp bị nhiều người đánh đập tại phòng ở, khu lao động và văn phòng của cơ sở.

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 23/12/2025, tại văn phòng trung tâm (cơ sở 2), Nguyễn Duy C., Nguyễn Hữu Anh Đ., Ngô Trần Hữu T., Phạm Đức H. cùng một số người khác đã tham gia dùng tay, chân, gậy cao su và gậy gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, ngực, bụng, lưng, mông, tay và chân của anh Nam.

Sau khi bị hành hung, anh Nam được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp do các chấn thương vùng lưng gây dập phổi, chảy máu nhu mô phổi và phù phổi.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng liên quan, gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù tại các khu vực xảy ra vụ việc.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.