TPHCM: Một Công an phường tổ chức test ma túy đột xuất tất cả cán bộ, chiến sĩ

TPO - Theo Thượng tá Trần Ngọc Đoàn - Trưởng Công an phường Bình Thạnh - ngoài công tác đấu tranh với các đối tượng trên địa bàn, công tác phòng ngừa ma túy trong nội bộ lực lượng cũng rất được chú trọng. Vừa qua, Công an phường đã tổ chức test ma túy đột xuất đối với toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và đều cho kết quả âm tính.

Ngày 17/6, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Thạnh, TPHCM tổ chức ra mắt “Tổ tự quản phòng, chống ma túy”, thực hiện mô hình “3 Không - 3 Có” trong phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Theo đó, phường Bình Thạnh thành lập 60 “Tổ tự quản phòng, chống ma túy” tại khu phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mỗi tổ cơ cấu từ 7 - 10 người.

Phường Bình Thạnh công bố ra mắt 60 “Tổ tự quản phòng, chống ma túy” tại địa bàn khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Ngô Tùng

Đối với các khu phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố đảm nhận vai trò tổ trưởng. Thành viên tổ gồm cảnh sát khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (an ninh cơ sở), chi hội trưởng các đoàn thể, bí thư chi đoàn và chi hội quần chúng ở khu phố, người dân có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đối với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch công đoàn cơ sở giữ nhiệm vụ tổ trưởng.

Các tổ tự quản là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, trực tiếp tuyên truyền, vận động, nắm tình hình, phát hiện và hỗ trợ xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ma túy ngay từ địa bàn dân cư.

Cùng với đó, phường Bình Thạnh cũng công bố đường link ký kết trực tuyến, vận động 100% hộ dân 53 khu phố, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ký cam kết thực hiện: Không vi phạm pháp luật về ma túy; không che giấu, tiếp tay cho đối tượng phạm tội; chủ động tố giác tội phạm. Qua đó, cam kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung của toàn xã hội trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.

Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh Phan Quang Khánh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phan Quang Khánh - Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh - cho biết, phường đặt mục tiêu năm 2026 hoàn thành xây dựng phường đạt tiêu chí phường không ma túy; phấn đấu 100% khu phố, cơ sở giáo dục, y tế và toàn thể cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn không có ma túy. Giai đoạn 2027-2030, liên tục duy trì và giữ vững các tiêu chí địa bàn phường Bình Thạnh không ma túy.

Theo ông Khánh, để đạt được những mục tiêu then chốt này, phường thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, đưa tiêu chí phòng chống ma túy vào nghị quyết và chương trình công tác năm.

Đồng thời quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào cơ quan, trường học. “Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu. Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại đơn vị mình quản lý”, ông Khánh nêu rõ.

Test ma túy đối với cán bộ, chiến sĩ

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Ngọc Đoàn - Trưởng Công an phường Bình Thạnh cho biết ngoài công tác đấu tranh với các đối tượng trên địa bàn, công tác phòng ngừa ma túy trong nội bộ lực lượng cũng rất được chú trọng. Ngày 10/6 vừa qua, Công an phường đã tổ chức test ma túy đột xuất đối với toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

“Rất mừng là qua test đột xuất, 104 người từ Ban chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ đều có kết quả âm tính. Qua việc này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường cũng khuyến khích cán bộ tự giác bảo vệ lẫn nhau, đồng thời góp ý, báo cáo lên cấp trên khi thấy đồng đội, đồng chí có dấu hiệu bất thường để xử lý kịp thời”, Thượng tá Đoàn thông tin.

Thượng tá Trần Ngọc Đoàn cùng lãnh đạo phường và cán bộ, hội viên các khu phố tại buổi lễ ra mắt các tổ tự quản về phòng, chống ma túy. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Đoàn cũng nhấn mạnh, việc đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy đã giúp kéo giảm nhiều loại tội phạm trên địa bàn như cướp giật, trộm cắp, giết người, bởi các loại tội phạm hình sự này có mối liên hệ với tội phạm về ma túy.

Trong công tác đấu tranh, làm trong sạch địa bàn, thời gian qua, địa phương và lực lượng công an cũng tận dụng hệ thống camera thông minh và các ứng dụng số để giám sát địa bàn, qua đó có thể đấu tranh, triệt xóa các đối tượng, các điểm dùng ma túy.